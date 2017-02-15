BEYLERBEYİSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Beylerbeyispor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Beylerbeyispor ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Tuzla Belediye Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erdem Temel yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Tuzla Belediye
Beylerbeyispor: Emre Özer, Fatih Sercan Ekinci, Osman Mertoğlu, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Kaan Dorak, Erhan Göç, Onur Uğlu, Çetin Turan, Talha Yazgan, Alptekin Teytey, Gökhan Çıra
Teknik Direktör: Kenan Gönen
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Anagold 24Erzincanspor: Yavuz Özsevim, Ahmet Kaan Ergün, Erdi Kasapoğlu, Atilla Aybars Garhan, Cebrail Serçek, Sefa Küpeli, Emre Özkurt, Ömer Serbest, Oğuz Küçük, Ali Han Tunçer, Ahmet Burgaz
Teknik Direktör: Ayhan Alemdaroğlu
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Hakem: Erdem Temel, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Murat Tuğberk Curbay, Melis Özçiğdem
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