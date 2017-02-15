Beylerbeyispor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...
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BEYLERBEYİSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Beylerbeyispor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Beylerbeyispor ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beylerbeyispor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Beylerbeyispor ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Tuzla Belediye Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erdem Temel yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Tuzla Belediye

Beylerbeyispor: Emre Özer, Fatih Sercan Ekinci, Osman Mertoğlu, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Kaan Dorak, Erhan Göç, Onur Uğlu, Çetin Turan, Talha Yazgan, Alptekin Teytey, Gökhan Çıra

Teknik Direktör: Kenan Gönen

Anagold 24Erzincanspor: Yavuz Özsevim, Ahmet Kaan Ergün, Erdi Kasapoğlu, Atilla Aybars Garhan, Cebrail Serçek, Sefa Küpeli, Emre Özkurt, Ömer Serbest, Oğuz Küçük, Ali Han Tunçer, Ahmet Burgaz

Teknik Direktör: Ayhan Alemdaroğlu

Hakem: Erdem Temel, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Murat Tuğberk Curbay, Melis Özçiğdem

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