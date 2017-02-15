KOCAELİSPOR - MANAVGATSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kocaelispor - Manavgatspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Kocaelispor ile Manavgatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Eser Birinci yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Kocaelispor: Can Emre Yücel, Kadir Gezer, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, Oğuzhan Türkmen, Sefa Narin, Burak Süleyman, Sinan Pektemek, Hamza Mutlu, Ali Keten, Burak Özbakır
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
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Manavgatspor: Fikret Sevilgen, Öner Yaylacı, Ahmet Sarı, Anıl Yıldırım, Enver Ekinci, İsmail Çetin, Emre Toptan, Hakkı Helvacı, Burak Özcan, Mücahit Tarhan, Kemal Bolat
Teknik Direktör: Kamil Atalay
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Hakem: Eser Birinci, Hamdi Tontu, Anıl Usta, Onur Bingöl
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