İşte Kartalspor - Van BŞB maçında ilk 11'ler
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İŞTE KARTALSPOR - VAN BŞB MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kartalspor - Van BŞB maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Kartalspor ile Van BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kartalspor - Van BŞB maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Kartalspor - Van BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 25. Haftasında Kartal İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Olcar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kartal İlçe

Kartalspor: Osman Şimşek, Emrah Taysı, Mehmet Sait Ulucan, Dündar Denizhan, Aytek Öktem, Recep Yaşar, Recep Burak Yılmaz, Mustafa Şeker, Muhammet Yusuf Ocak, Tulga Balcı, Ozan Solak

Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Van BŞB: Gürol Karataş, Ali Kurt, Salih Tunar, Gökhan Öztürk, Emre Aktaş, İsmail Türkaslan, Okan Karabulut, Nihat Yılmaz, Medeni Bingöl, Halil İbrahim Yazğılı, Serkan Silan

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Hakem: Burak Olcar, Suat Güz, Harun Pekyürek, Mehmet Akıncık

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