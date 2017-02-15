İŞTE KARTALSPOR - VAN BŞB MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kartalspor - Van BŞB maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Kartalspor - Van BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 25. Haftasında Kartal İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Olcar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kartal İlçe
Kartalspor: Osman Şimşek, Emrah Taysı, Mehmet Sait Ulucan, Dündar Denizhan, Aytek Öktem, Recep Yaşar, Recep Burak Yılmaz, Mustafa Şeker, Muhammet Yusuf Ocak, Tulga Balcı, Ozan Solak
Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu
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Van BŞB: Gürol Karataş, Ali Kurt, Salih Tunar, Gökhan Öztürk, Emre Aktaş, İsmail Türkaslan, Okan Karabulut, Nihat Yılmaz, Medeni Bingöl, Halil İbrahim Yazğılı, Serkan Silan
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Olcar, Suat Güz, Harun Pekyürek, Mehmet Akıncık
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