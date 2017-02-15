BAYBURTSPOR - KÜTAHYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bayburtspor - Kütahyaspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Bayburtspor ile Kütahyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Bayburt Genç Osman Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Abar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bayburt Genç Osman
Bayburtspor: Yener Demirci, Hasan Gündoğdu, Aykut Sarıdoğan, Batuhan Er, Baran Yardımcı, Erçin Ilgaz, Gökhan Köseoğlu, Sergen Yılmaz, Onur Karakabak, Hasan Üstübücü, Ramazan Aydın
Teknik Direktör: Semih Tokatlı
Haberleri İstatistikleri
Kütahyaspor: Osman Bozdağ, Furkan Özyurt, Çağlar Yıldızer, Ahmet Üner, Serkan Esen, Muammer Erdoğdu, Gökhan Kaya, Oğuzhan Demirer, Derviş Hüseyin Güner, Abdülkerim Kılıç, Süleyman Kasap
Teknik Direktör: Cevdet Uzunköprü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Abar, Gökhan Esen, Oğuz Akyüz, Rahmi Fatih Ant
Maç Detayları - Canlı Anlatım