Bayburtspor - Kütahyaspor maç kadroları belli oldu...
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BAYBURTSPOR - KÜTAHYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bayburtspor - Kütahyaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Bayburtspor ile Kütahyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bayburtspor - Kütahyaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Bayburtspor ile Kütahyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Bayburt Genç Osman Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Abar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bayburt Genç Osman

Bayburtspor: Yener Demirci, Hasan Gündoğdu, Aykut Sarıdoğan, Batuhan Er, Baran Yardımcı, Erçin Ilgaz, Gökhan Köseoğlu, Sergen Yılmaz, Onur Karakabak, Hasan Üstübücü, Ramazan Aydın

Teknik Direktör: Semih Tokatlı

Kütahyaspor: Osman Bozdağ, Furkan Özyurt, Çağlar Yıldızer, Ahmet Üner, Serkan Esen, Muammer Erdoğdu, Gökhan Kaya, Oğuzhan Demirer, Derviş Hüseyin Güner, Abdülkerim Kılıç, Süleyman Kasap

Teknik Direktör: Cevdet Uzunköprü

Hakem: Emre Abar, Gökhan Esen, Oğuz Akyüz, Rahmi Fatih Ant

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