TOKATSPOR MAÇINA ÖZEL: 5 TL

Gümüşhane'de yaşanan olay maçın ardından Ankaragücü yönetimi, yaptığı açıklama ile birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyleyerek Tokatspor maçının biletlerinin 5 lira olacağını duyurdu.

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Gümüşhane'de yaşanan olay maçın ardından Ankaragücü yönetimi, yaptığı açıklama ile birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyleyerek hafta sonu oynanacak Tokatspor maçının biletlerinin 5 lira olacağını duyurdu.

Yapılan o açıklama:

"Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta hafta sonu deplasmanda oynadığımız Gümüşhanespor müsabakasında yaşanan futbol katliamı Türk Futbol Tarihi’ne ‘Kara bir leke olarak’ yazılacaktır!

Gümüşhanespor taraftarları tarafından takımımıza, yönetim kurulumuza ve taraftarlarımıza karşı yapılan linç girişimi, edilen küfürler ve saldırılar Yönetimimiz, takımımız, teknik ekip ve taraftarlarımızı kenetlemiş, binlerce onurlu Ankaragüçlü takımını hava alanında şampiyonlar gibi karşılamıştır.

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Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak her türlü masa başı ve saha dışı oyunlara rağmen birlik ve beraberlik içinde hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

Hafta sonu 19 Mayıs Stadyumu’nda oynayacağımız ( 18 Şubat 2017 ) Tokatspor karşılaşmasına özel tüm tribünlerde bilet fiyatları 5 TL olarak belirlenmiştir. Tüm taraftarlarımızı ve Ankara halkını bu onurlu, gururlu takımı izlemeye davet ediyoruz.

MKE ANKARAGÜCÜ YÖNETİM KURULU"