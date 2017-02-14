Türkoğlu'ndan basketbolseverlere davet

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sporseverleri 15 Şubat Çarşamba günü başlayacak İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'na davet ederek, "Sekiz kulübümüzün amansız yarışına şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Ankara Spor Salonu'ndaki organizasyonda 8 takımın, kupayı müzesine götürmek için kıyasıya bir mücadele göstereceğini ifade etti.

Bu yıl İntegral Forex sponsorluğunda düzenleyecekleri Türkiye Kupası için hazırlıkların tamamlandığını belirten Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın en iyi basketbol organizasyonları arasında gösterilen Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk devresini ilk sekizde tamamlama başarısı göstermiş sekiz kulübümüzün amansız yarışına şahitlik edeceğiz. Ligin birbirinden iddialı sekiz ekibi, eleme usulüyle oynanacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının ardından kupayı müzesine götürmenin mücadelesini verecek? Ankara Spor Salonu ev sahipliğinde 15-19 Şubat süresince devam edecek İntegral Forex Türkiye Kupası'na tüm Ankaralı basketbolseverleri bekliyoruz."

Türkiye Kupası'nda, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Darüşşafaka Doğuş, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank ve Yeşilgiresun Belediyespor mücadele edecek.