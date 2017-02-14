ABOUBAKAR'DAN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile şampiyonluklar kazanmak istediğini söyledi. Kamerunlu golcü, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmalarıyla ilgili de "Kimse bizim şampiyonluğumuza olanak vermiyordu" dedi.

Afrika Uluslar Kupası’nı ülkesi Kamerun’a kazandıran golü atan Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın kulüp televizyonuna konuştu.

Takım halinde inançlarının en başından beri tam olduğunu belirten Kamerunlu forvet, "Beşiktaş’taki takım arkadaşlarım benim adıma çok mutlu oldu. Çalışmalarımın meyvelerini topladım" dedi.

Kamerun ile şampiyonluk yaşadığı için çok mutlu olduğunu aktaran Aboubakar, "Turnuva başlamadan önce pek çok kişiye sorsanız, bizim şampiyonluğumuza olanak vermezlerdi" ifadelerini kullandı.

Vincent Aboubakar, "En önemlisi Beşiktaş'ta şampiyonluklar kazanmak, kupalar kaldırmak" diye konuştu.

Beşiktaş'ta performansıyla bazen eleştirilerin odağı olan Aboubakar, ligde 15 maçta 4 gole imza atarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 3 gol buldu.