ESKİŞEHİRSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Alpay Özalan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar sürüyor.

Kulüp başkanı Halil Ünal, yaptığı açıklamada, görevine son verdikleri Alpay Özalan'ın yerini alacak teknik direktör için arayışların devam ettiğini söyledi.

İstanbul'da bazı teknik adamlarla görüşmeler yaptığını anlatan Ünal, "Eskişehirspor'a yakışan bir teknik direktörü takımın başına getireceğiz. Büyük ve efsane takımımıza yakışan bir hocamız olacak. Teknik direktörümüzün kim olacağı yarın netleşecek." diye konuştu.