9 Süper Lig ekibi PFDK'da
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9 SÜPER LİG EKİBİ PFDK'DA

9 Süper Lig ekibi PFDK'da

TFF Hukuk Müşavirliği, aralarında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bulunduğu 9 Süper Lig takımını disiplin kuruluna sevk etti.

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 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bulunduğu 9 Spor Toto Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de son oynanan maçlardan dolayı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

Bu takımların yanı sıra Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Antalyaspor, Gaziantepspor ve Adanaspor'un da çeşitli nedenlerden dolayı disiplin kuruluna sevkinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor ve Balıkesirspor'un da PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıca Mersin İdmanyurdu Kulübü'nün yöneticisi Haluk Kulaçoğlu ile Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de disiplin kuruluna sevk edilen isimler oldu.

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