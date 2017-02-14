İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü yapacakları son 32 turu ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Rus temsilcisi Krasnodar'a konuk olacağı karşılaşmayı, Slovakya Futbol Federasyonundan Ivan Kruzliak'ın yöneteceği bildirildi. Krasnodar kentiyle aynı adı taşıyan statta saat 19.00'da oynanacak müsabakada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Martin Balko ile Tomas Somolani'nin yapacağı aktarıldı.

Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda yapacağı son 32 turu ilk müsabakasında İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson düdük çalacak. Beerşeba kentindeki Turner Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 23.05'te başlayacak mücadelede Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt üstlenecek.

Organizasyondaki diğer Türk temsilcisi Osmanlıspor'un Yunanistan'da Olympiakos ile karşı karşıya geleceği son 32 turu mücadelesinde ise Fransa Futbol Federasyonundan Ruddy Buquet görev alacak. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 21.00'de oynanacak maçın yardımcı hakemleri ise Frederic Cano ve Cyril Gringore olacak.