SUSİC'İN TRABZON'DA HEDEFİ 3 PUAN

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 20 Şubat Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor'u yenmek istediklerini söyledi

Aytemiz Alanyaspor'un Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Susic, Trabzonspor'la deplasmanda zorlu bir maç oynayacaklarını belirtti.

Bosna Hersekli teknik adam, Trabzonspor'un ligin ikinci yarısında iyi bir performans ortaya koyduğunu aktararak, "Trabzonspor, 4 maçtır galip geliyor ama biz de Trabzon'a kazanmak için gideceğiz. Önce puanlar almamız gerekiyor. Deplasmanda belki defansif bir oyun ortaya koyabiliriz. Ancak kendi evimizde oynadığımız maçlarda her zaman ofansif bir hücum futbolu sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akdeniz temsilcisinin yaptığı antrenmana sakatlığı süren Cenk Ahmet Alkılıç katılmadı.