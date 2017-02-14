Kevin Love 6 hafta yok
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KEVİN LOVE 6 HAFTA YOK

Kevin Love 6 hafta yok

Cleveland Cavaliers'ın pota altı oyuncusu Kevin Love, sakatlığı nedeniyle 6 hafta forma giyemeyecek.

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 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ın pota altı oyuncusu Kevin Love, sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Love'ın sakatlığının bulunduğu sol dizine artroskopi uygulandığı bildirildi. Rehabilitasyon sürecine girecek 28 yaşındaki ABD'li basketbolcunun sahalara dönmesinin 6 hafta alacağı belirtildi.

Doğu Konferansı'nda lider durumda bulunan son şampiyon Cavaliers'ın yıldız basketbolcularından Love, bu sezon maç başına 20 sayı ve 11,1 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.

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