G.Saray ve Tudor'dan açıklama bekliyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

G.SARAY VE TUDOR'DAN AÇIKLAMA BEKLİYOR

G.Saray ve Tudor'dan açıklama bekliyor

"Türkiye Futbol Federasyonu'na aynı zamanda FIFA'ya kadar gereken yerlere de girişimde bulunurum."

532 Okunma

Galatasaray'ın Igor Tudor hamlesine Kardemir Karabükspor'dan tepki gecikmedi. TRTSPOR'a konuşan Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, görevi başındaki bir teknik direktöre yönelik girişimin etik olmadığını söyledi.

Galatasaray ve Igor Tudor'dan çıkan haberlerin asılsız olduğuna dair açıklama beklediğini ifade eden Tankut, şöyle konuştu:

"Glatasaray camiası büyük bir camia. esasında Dursun Özbek Başkan'ın, İgor Tudor ile geçen haber ile ilgili çıkıp bir açıklama yapması gerekir. biz böyle bir şey düşünmüyoruz, bu haberlerin asılsız olduğunu beyan etmek istiyoruz gibi açıklama yapmaları gerekir. Igor Tudor da şu an Hırvatistan'dan dönüyordur. Tudor da indiyse böyle bir şeyin asılsız olduğu, görevinin başında olduğu açıklamasını yapması gerekir. Eğer böyle bir haber doğru çıkar ise fevkalade yanlış olur. Niye yanlış olur? Etik olmaz."

"Gerekirse TFF'ye ve FIFA'ya giderim"

Tankut, Kardemir Karabükspor bir Anadolu takımı olduğuna dikkat çekerek, "Biz bir hocayı bulmuşuz İgor Tudor'u. dolayısıyla sezon başından beri de Kardemir Karabükspor'un bütün maçları zevkle izlenir olarak bir sezon geçiriyoruz. Böyle bir durumda  Kardemir Karabükspor'un sistemini bozmaya, çarkına çomak sokmaya, Galatasaray eğer böyle bir şey gerçekleştirise o zaman da onu etik bulmam. Ciddi bir şekilde yapılan bir haksızlık olarak değerlendiririm. Bununla ilgili yapmam gereken, Türkiye Futbol Federasyonu'na aynı zamanda FIFA'ya kadar gereken yerlere de girişimde bulunurum. Etik olmaz bu doğru olmaz. Etik olan şu, 31 Mayıs'dan sonra görüşürler anlaşırlar, sözleşmem biter, ben buna saygı duyarım" diye konuştu.
"Galatasaray benle hiç görüşmeden hocayla anlaştı"
Galatasaray'da Riekerink dönemi sona erdi
Özbek'ten Riekerink ve Tudor açıklaması
1
Gümüşhane'de gazeteciler, tribün terörünün hedefi oldu
Galatasaray 1 - Kayserispor 2
Galatasaray - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿