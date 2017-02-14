42-0'LIK YENİLGİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

"Oyuncular ilk kez bir araya geldi. Hepsinin Rusya'yla oynadığı maç, ilk uluslararası karşılaşmalarıydı."

Türkiye Buz Hokeyi Federasyon Başkanı Bülent Akay, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017), Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı'nın Rusya'ya 42-0 yenilmesiyle ilgili olarak, "Biz sadece 6 ay gibi kısa bir sürede EYOF 2017'ye hazırlandık. Oyuncular ilk kez bir araya geldi. Hepsinin Rusya'yla oynadığı maç, ilk uluslararası müsabakalarıydı." dedi.

Bülent Akay ile Buz Hokeyi Milli Takım Antrenörü Nevzat Altun, Buz Hokeyi Milli Takımı'nın Rusya karşısında aldığı farklı yenilgi ve sonrasında sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şampiyonaya ev sahibi ülke olarak katıldıklarını aktaran Akay, şöyle konuştu:

"Uluslararası Buz Federasyonun yapmış olduğu gruplarda bu ülkelerle mücadele etmiyoruz. Biz 3. klasmanda mücadele ettik. Türkiye bir üst tura çıkarak, gelecek yıl daha güçlü ülkelerle mücadele edecek. Grup atlayarak gelecekte hedefimiz olan Rusya ve ABD gibi ülkelerle mücadele edeceğiz. Bu uzun bir maraton. Ev sahibi olduğumuz organizasyonda, karşımızda Rusya'da olsa, Slovenya'da olsa hepsiyle mücadele ederiz. Biz sadece 6 ay gibi kısa bir sürede 2 yurt içi bir de yurt dışı kampı yaparak, bu şampiyonaya hazırlandık. Oyuncular ilk kez bir araya geldi. Hepsinin Rusya'yla oynadığı maç, ilk uluslararası müsabakalarıydı. Takımın yarısı 16, yarısı 17 yaşında. Yani bu çocuklar aslında geleceğin A Milli Takımı."

"Rusya'da 87 bin, Türkiye'de ise 579 çocuk buz hokeyi yapıyor"

Akay, geleceğe yönelik planlarının olduğunu belirterek, amaçlarının Rusya gibi ülkeler seviyesine çıkmak olduğunu anlattı.

Devletin buz pistlerini artırdığını ve buz sporlarına önem verildiğini vurgulayan Akay, "Tesisler geliştikçe biz daha üst seviyelere yükseleceğiz. Rusya ile basit bir kıyaslama yapacak olursak Rusya'da 550 tane buz pisti var, Türkiye'de 5 pistle çalışmalarımız sürüyor. Rusya'da 87 bin, Türkiye'de 579 çocuk buz hokeyi yapıyor. Hedefimiz birkaç yıl sonra bu çocukların 20 Yaş Altı Milli Takımı'nı oluşturmaları ve milli takımımızın üst gruplarda yer alması." ifadelerini kullandı.

"Bu takım ilk kez bir dünya devine karşı mücadele etti"

Türkiye'de bu sporu belki de ilk defa duyan kişilerin festivaldeki amaçlarını bilmeden ve rakipleri tanımadan yorum yapmalarını normal karşıladıklarını ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Bunun üzerinden 16-17 yaşındaki geleceğin sporcularının ve teknik ekibimizin motivasyonunu bozacak herhangi bir yorumdan da kaçınmalarını rica ediyorum. Buna kimsenin hakkı yok. Bu takım ilk kez bir dünya devine karşı ve üstelik kendi ülkesindeki bu önemli organizasyonda mücadele etti. Bu çocuklara destek olunmalı. Türkiye'deki buz sporlarının gelişiminde bilgi sahibi olmadan yapılan yorumları çok doğru bulmuyorum. Biz bu çocuklarla yolumuza devam edeceğiz ve geleceğin başarılı bir milli takımını oluşturacağız."

Altun: "2 yıl önce çocuklar kaymayı bile bilmiyordu"

Buz Hokeyi Milli Takım Antrenörü Nevzat Altun ise 2 yıl önce sporcularla bir araya geldiklerini belirtti.

Altun, EYOF'a ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını vurgulayarak, "Bu çocuklar 2 yıl önce geldiğinde çoğu kaymayı bilmiyordu. Bazıları çok yetenekliydi, bazıları da çok iyiydi." dedi.

Buz Hokeyi Milli Takımı olarak ilk defa böyle bir organizasyona katıldıklarını vurgulayan Altun, şöyle konuştu:

"Türkiye bu olimpiyatlara ilk defa ev sahipliği yapıyor ve ilk defa bu yaş grubunda bu kategoride yarışmalara katılıyoruz. Dün aldığımız sonuç bizim için çok kötü değil. Aslında çok kötü bir sonuç olarak gözükse de geçmişimize baktığımızda Erzurum ilimiz 2011'den sonra bu sporu tanımaya başladı ve şu anda takımın yüzde 75'ini Erzurumlu sporcularımız oluşturuyor. Kalecimiz 6 ay önce sadece malzeme taşıyan çocuk olarak geldi ve şu anda bayrağımızı göğsünde taşıyan bir sporcumuz. Rusya 1800'lerde bu işe başlamış."

Milli takımın Rusya'ya 42-0 yenildiği maçtan sonra sosyal medyada yazılanlara tepki gösteren Altun, "M

açtan sonra oluşan tepki nedeniyle Türkiye adına çok üzülüyorum. Bu sporu bilmeyen birçok insan, bu konu hakkında yorum yaptı. Çocuklarım bu durumdan etkilendi veya etkilenmedi, sonuç ortada. Biz yine sahadayız, yine yıkılmadık. Bakanlık ve federasyonumuz tarafından yatırımlarımız ve çalışmalarımız var. O yüzden sağdan soldan çocuklarımız üzerinden konuşan arkadaşlara şunları söylüyorum, 'Siz de gelin bir gün buz pistinde kayalım. Hayatında sen buzu nerede gördün, ya su bardağında ya da buz dolabında gördün'. Bin 400 metrekare bin 800 metrekare arasındaki buzu biz burada rüyamızda görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

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