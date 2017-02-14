TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, olaylı Gümüşhanespor - Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulunarak bu zulüme sebebiyet verenleri sert bir dille kınadı.

TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, olaylı Gümüşhanespor - Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulunarak bu zulüme sebebiyet verenleri sert bir dille kınadı.

İşte o açıklama:

GÜMÜŞHANE’DE GAZETECİLER, TRİBÜN TERÖRÜNÜN HEDEFİ OLDU

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan Gümüşhanespor-Ankaragücü maçında görev yapmak üzere Gümüşhane’ye giden gazeteciler, tribün terörünün hedefi oldu.

Gümüşhane Yenişehir Stadı’nda oynanan maçla ilgili haberleri kamuoyuna duyurmaktan başka amaçları bulunmayan gazeteciler, maçtan önce ve maç boyunca tribündeki kadınlara ve çocuklara aldırış etmeden küfürlü tezahüratlarda bulunan kendini bilmez taraftarların körüklediği olaylar sırasında, görev yaptıkları basın tribününde çirkin saldırıya uğradı.

Klasspor Muhabiri Ahmet Sülak, sahaya yabancı cisim atan taraftarları görüntülemek isterken, Protokol Tribünü’nde oturan bir kişi tarafından önce sözle taciz edildi, ardından fiziki şiddete maruz kaldı. Gözü dönmüş saldırgan, bacağından yaralanan Ahmet Sülak’ı merdiven boşluğuna atmaya çalıştı.

Olaya anında müdahale eden TSYD Ankara Şube Başkanı Alper Bakırcıgil’e de saldırgan bir tavırla karşılık veren aynı kişi, güvenlik görevlilerinin umursamaz tavrından cesaret alarak, maçı takip eden Başkentli spor yazarlarının bulunduğu kapalı alanın camlarına şiddetli bir şekilde vurarak, “Bunların hiçbiri buradan sağ çıkmayacak” şeklinde ölüm tehditleri yağdırdı.

Gazetecilerin 155 Polis İmdat’ı ve maçta görev yapan Futbol Federasyonu yetkililerini telefonla aramasına karşın, güvenliklerini sağlayacak hiçbir önlem alınmadı, çirkin saldırıların faili maç bitimine kadar Protokol Tribünü’nde kışkırtıcı davranışlarını sürdürdü.

Maçın ardından statta çıkış için bekleyen Ankaragücü yöneticileri de evsahibi takımın taraftarlarının saldırısına uğradı. Saldırı anını görüntülemek isteyen Anayurt Gazetesi muhabiri Ali Cefat Uğraş’ın objektifi kırıldı. Ankara’dan maçı takip için giden 16 gazeteci, bir buçuk saat kadar statta mahsur kaldıktan sonra polis eskortu eşliğinde kentten ayrılabildi.

TSYD Ankara Şubesi olarak, saldırıya uğrayan emekçi arkadaşlarımız Ahmet Sülak ve Ali Cefat Uğraş ile Şube Başkanımız Alper Bakırcıgil’e, maç boyunca ve maçtan sonra sürekli sözlü tacizler altında görev yapan başkentli gazeteci arkadaşlara, Ankaragücü yöneticilerine geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyor, yaşanan olayları şiddetle kınıyoruz.

En büyük üzüntümüz, görevi asayişi sağlamak, misafir olarak kentlerine gelen takımları, taraftarı, basın mensuplarını korumak olan kamu görevlilerinin, bu tür kritik maçlarda maalesef bir taraftar gibi davranmalarıdır.

Ayrıca, kimlerin girebileceği yasa ve yönetmeliklerle belirlenen protokol tribünlerinde, bu tür holiganların yer alması kabul edilebilir bir durum değildir.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması en büyük beklentimizdir.

Saygılarımızla…

TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu