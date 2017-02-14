MHP'DEN ANKARAGÜCÜ'NE DESTEK ZİYARETİ

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Teşkilatı tarafından İl Başkanı Fatih Çetinkaya başkanlığında, Ankara’nın asırlık spor kulübü Ankaragücü’ne destek ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Teşkilatı tarafından İl Başkanı Fatih Çetinkaya başkanlığında, Ankara’nın asırlık spor kulübü Ankaragücü’ne destek ziyaretinde bulundu.

İl Başkanı Fatih Çetinkaya, Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve il yöneticileri Beştepe’deki Ankaragücü Tesisleri’ni ziyaret etti.

MHP Heyeti, tesislere gelişinde Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner tarafından karşılandı.

MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, Ankaragücü’nün Gümüşhane deplasmanında yaşadığı sıkıntıların son olması dileğinde bulundu. MHP İl Başkan Çetinkaya, şunları söyledi:

“Yaşanan bu haksızlıkların son bulmasını temenni ediyoruz. Karşılaşma sonrasında Ankaragücü taraftarlarının futbolcularına sahip çıkarak büyük katılımla onları karşılaması bir uyanışın ifadesidir. Bu sessiz çığlık daha da büyüyecek ve şanlı Ankaragücü’müz yeniden özlediği günlerine kavuşacaktır.

Ne yazık ki Ankara da Ankaragücü de sahipsiz. Sahip çıkan yok. Yaşanmasını istemediğimiz son olaylar bir hayra vesile olmasını diliyorum. Ankara uyanacak ve Ankaragücü’ne sahip çıkacaktır.”

MHP Ankara İl Başkanı Çetinkaya, Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner ve yöneticilerin Ankaragücü’ne sahip çıktıklarını, taraftarların da bu konuda yöneticilere yardımcı olmalarını görmekten mutlu olduklarını söyledi. Çetinkaya, tüm Ankaralıların daha büyük destekle Ankaragücü’nü başarıdan başarıya koşturmalarının zamanının da geldiğini kaydetti.

MECLİS GÜNDEMİNE GETİRECEK

Ziyarette hazır bulunan MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal da, Ankaragücü’nün yaşadığı sıkıntıları Meclis gündemine taşıyacağını ifade etti.