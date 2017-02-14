ANKARAGÜCÜ, GÜMÜŞHANESPOR MAÇININ TEKRARINI İSTİYOR

Gümüşhanespor-Ankaragücü maçında yaşanan olaylara ilişkin ortak basın toplantısı düzenlendi.

Foto Albümü Ankaragücü, Gümüşhanespor maçının tekrarını istiyor 41 FOTO

Gümüşhanespor-Ankaragücü maçında yaşanan olaylara ilişkin ortak basın toplantısı düzenlendi.

TSYD Ankara Şubesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına; Ankaragücü Spor Kulübü Başkan Vekili Metin Akyüz, Ankaragücü Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Ercan Soydaş, Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, Ankaragücü Spor Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil katıldı. TSYD Ankara Şubesi yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıyı bir grup Ankaragücü taraftarı da izledi.

Metin Akyüz: "Can güvenliğimiz yoktu"

Ankaragücü Kulübü Başkan Vekili Metin Akyüz, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadıkları Gümüşhanespor maçının tarafsız sahada tekrar oynanması gerektiğini söyledi.



Akyüz, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinde düzenlenen basın toplantısında, 2-1 yenildikleri Gümüşhanespor maçında çıkan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) maçın önemi nedeniyle üst düzey bir hakem talep ettiklerini ancak bunun yerine getirilmediğini belirten Akyüz, karşılamanın başından sonuna kadar da hiçbir güvenlik önleminin alınmadığını savundu.



Akyüz, hiç kimsenin can güvenliğinin olmadığı bir ortamda maçın oynandığını iddia ederek, "Can güvenliği olmayan bir yerde zaten müsabaka oynatma şansın yok. Bize orada hiçbir şekilde maç oynama fırsatı verilmedi. Bu maçın tarafsız bir sahada tekrar oynanması lazım." diye konuştu.

Ercan Soydaş: "Ayarlanmış bir maçtı"



Ankaragücü Kulübü Futbol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ercan Soydaş ise ilk defa bir deplasmanda bu kadar tedbirsiz bir şekilde stada giriş yaptıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"Taraftarlarımızla birlikte kendi güvenlik tedbirlerimizi alarak takımımızı soyunma odasına soktuk. Çıkışta da otobüse bindirip, hep beraber havalimanına hareket ettik. 'Bu ayıp onlara yeter' diye düşünüyorum. Baştan beri kurgulanmış, her şey belli ölçülerde ayarlanmış çok değişik bir maç oldu. Taraftarlar sahaya girdi, yedek kulübemize torpil attılar. Bu maçın iyi analiz edilmesi lazım. Teknik ekibimiz ve futbolcularımıza güveniyoruz. Ankaragücü'nün sezonu şampiyon bitireceğine inanıyoruz."

İsmet Taşdemir: "Biz, bize yeteriz"



Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de camiada birlik ve beraberlik havasının hakim olduğunu vurgulayarak, "Tek vücuduz, kenetlenmiş durumdayız. Bu şerle beraber camiamız kenetlenmiştir. Şerde belki bizim için hayır vardır. Biz bize yeteriz, birlikten güç doğar. Allah nasip ederse şampiyon olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



