Ankaragücü Yönetimi ve Teknik Heyeti Basın Toplantısı (CANLI YAYIN)
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ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİ VE TEKNİK HEYETİ BASIN TOPLANTISI (CANLI YAYIN)

Ankaragücü Yönetimi ve Teknik Heyeti Basın Toplantısı (CANLI YAYIN)

Ankaragücü Yönetimi ve Teknik Ekibi Türkiye Spor Yazarları Derneğinde basın toplantısı düzenliyor. Klasspor'da canlı yayındayız...

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Ankaragücü Yönetimi ve Teknik ekibi, bugün 15:00’da Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinde yapacağı Basın Toplantısı ile Gümüşhane’de yaşanan olayları anlatacak.

Kulüp Başkanvekili Metin Akyüz, Başkan Yardımcısı Ercan Soydaş, Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, Teknik Direktör İsmet Taşdemir, TSYD Ankara Şube Başkanı Alper Bakırcıgil ve yönetim kurulu üyelerinin katılacağı basın toplantısı Klasspor’dan canlı yayınlanacak.

Klasspor Facebook Sayfamız üzerinden ve sitemizden saat 15:00'dan itibaren basın toplantısını aşağıdan canlı izleyebilirsiniz.

 
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