14 takımda değişti, 4 takım kaldı!
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14 TAKIMDA DEĞİŞTİ, 4 TAKIM KALDI!

14 takımda değişti, 4 takım kaldı!

Ligde 20. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 14'e yükseldi

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TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda ilk 20 haftanın ardından teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 14'e yükseldi.

Ligde son olarak Eskişehirspor, teknik direktör Alpay Özalan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Daha önce Büyükşehir Gaziantepspor, Adana Demirspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Denizlispor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Sivasspor, Ümraniyespor, Şanlıurfaspor, Giresunspor ve Elazığspor da teknik heyetlerinde değişikliğe gitmişti.

Toplam 14 takımın teknik adam değiştirdiği ligde Altınordu, Boluspor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor olmak üzere 4 ekip ise sezona başladıkları teknik direktörlerle devam ediyor.

TFF 1. Lig'de, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz geçen yıl olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor. Boluspor'da Fuat Çapa, Göztepe'de Okan Buruk da sezon başından beri görevlerini sürdürüyor.
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