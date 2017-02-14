GÜMÜŞHANE'DEKİ CAN PAZARINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Gümüşhane Yenişehir Stadyumu’nda Ankaragücü yönetimine, oyuncularına, taraftarlarına ve Ankara’dan giden yaklaşık 20 kişilik basın mensubuna yapılan saldırılara tepkiler sürüyor.

Gümüşhanespor – Ankaragücü maçında yaşanan olaylar, gündeme damga vurdu. Gümüşhane Yenişehir Stadyumu’nda Ankaragücü yönetimine, oyuncularına, taraftarlarına ve Ankara’dan giden yaklaşık 20 kişilik basın mensubuna yapılan saldırılara tepkiler sürüyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel yaptığı yazılı açıklama ile bu olayları kınayarak Ankaragücü’nün yanında olduğunu söyledi.

CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, bir televizyon programına çıkarak bu olayları sert bir dille kınadı ve açılacak davaların yasal süreçlerinin takipçisi olacağını bildirdi.

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da yaşanan bu zulme sessiz kalmadı ve TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vererek olayların araştırılmasını istedi.

MHP Ankara Milletvekilleri, bugün saat 14.00’te Ankaragücü Kulübü’nü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sunacak ve olaylar hakkında bilgi alacak.

Gümüşhane Yenişehir Stadyumu’nda yaşanan bu can pazarı karşısında TSYD Ankara Şubesi’nde bugün saat 15.00’te basın açıklaması yapılacak. Bu toplantıya, o arbede sırasında statta yer bulunan TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil ve yönetimi; Ankaragücü Başkanvekili Metin Akyüz, Başkan Yardımcısı Ercan Soydaş, Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz ve Teknik Direktör İsmet Taşdemir katılacak.