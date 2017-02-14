Başkent ekipleri Avrupa arenasında
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BAŞKENT EKİPLERİ AVRUPA ARENASINDA

Başkent ekipleri Avrupa arenasında

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki 5., Ziraat Bankası ise Erkekler Challenge Kupası'nda çeyrek final ilk maçını oynayacak.

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Ankara ekiplerinden Halkbank ve Ziraat Bankası'nın, voleybolda Avrupa kupalarındaki mücadelesi sürüyor.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 4 yenilgiyle puansız son sırada yer alan ve gruptan çıkma şansı kalmayan Halkbank, 5. maçında 15 Şubat Çarşamba günü Rus Belogorie Belgorod'u konuk edecek.

TVF Başkent Salonu'ndaki karşılaşma 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, Bulgar Konstantin Yovchev ile Portekizli Pawel Burkiewicz yönetecek.

Erkekler Challenge Kupası'nda çeyrek finale yükselen ve Hollanda'nın Draisma Dynamo takımıyla eşleşen Ziraat Bankası ise ilk maçını  15 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacak.

Apeldoorn kentindeki müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Maçta hakemler, Yunan Emmanouil Georgiadis ile Gürcistan'dan Stephane Takaichvili görev yapacak. 

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