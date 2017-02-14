Ankaragücü, Gümüşhane'de yaşananları anlatacak...
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ANKARAGÜCÜ, GÜMÜŞHANE'DE YAŞANANLARI ANLATACAK...

Ankaragücü, Gümüşhane'de yaşananları anlatacak...

Ankaragücü yönetimi ve teknik ekibi Gümüşhane'de yaşananları anlatacak. Klasspor'da 15:00'dan itibaren Canlı Yayında...

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Ankaragücü Yönetimi ve Teknik ekibi, bugün 15:00’da Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinde yapacağı Basın Toplantısı ile Gümüşhane’de yaşanan olayları anlatacak.

Kulüp Başkanvekili Metin Akyüz, Başkan Yardımcısı Ercan Soydaş, Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, Teknik Direktör İsmet Taşdemir, TSYD Ankara Şube Başkanı Alper Bakırcıgil ve yönetim kurulu üyelerinin katılacağı basın toplantısı Klasspor’dan canlı yayınlanacak.

Klasspor Facebook Sayfamız üzerinden ve sitemizden saat 15:00'dan itibaren basın toplantısını canlı izleyebilirsiniz.
Ankaragücü Yönetimi ve Teknik Heyeti Basın Toplantısı (CANLI YAYIN)
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irfan çelik
14 Şubat 201711:12
önlemler yetersizdi, trabzondan takviye guvenlik olabilirdi. birde misafir takım tribununu yedek kulubesının yanına yapmışlar. karşı tarafa YAPIN EN AZINDAN SEYİRCİ YEDEK KULUBESİNE UZAK OLURDU. 200-300 TARAFTARIN GUVENLİĞİ SAĞLANMALI İDİ. BU ONLARIN İŞİ
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