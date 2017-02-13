ZİRAAT BANKASI'NDAN BÜYÜK ATILIM

Ziraat Bankası Spor Kulübü’nün düzenlemiş olduğu istatistik kursu bir çok kişiye sektörde çalışma imkanı sağladı.

Ziraat Bankası Spor Kulübü’nün düzenlemiş olduğu istatistik kursu bir çok kişiye sektörde çalışma imkanı sağladı.

Geride bıraktığımız aylarda gerçekleşen istatistik kursuna katılan geleceğin istatistik antrenörü adayları, Türkiye’nin çeşitli takımlarında görev almaya başladılar.

Ziraat Bankası Spor Kulübü’nün deneyimli antrenörlerinden Görkem İşgüzar tarafından verilen istatistik kursunda, katılımcılar verilen eğitim sonrasında bilgi ve tecrübe edinerek kendilerini geliştirme fırsatı buldular. Kurs süresince hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim alan kursiyerler iyi bir tecrübe edinerek Sultanlar Ligi ve 1.lig takımlarında kısa süre içerisinde çalışmaya başladırlar.

Türkiye’de istatistik antrenörlüğünü üst düzeyde yapabilecek, Türk Voleyboluna istatistik antrenörü kazandırmak amacı ile gerçekleştirilmiş olan bu kurs ile voleybol camiasına yeni istatistik antrenörleri kazandıran Ziraat Bankası Spor Kulübü yetkilileri bu durumdan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

BAHAR GÖKSEL : BURSASPOR

GÖRKEM KAZAN: TFL ALTEKMA

FURKAN ERYİĞİT: ÇANAKKALE BELEDİYE SPOR

DOĞKAN YURDAKUL: SAĞLIK KOLEJ

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