GAZİANTEPSPOR 1 - ADANASPOR 0

Gaziantepspor 1 - Adanaspor 0
Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Gaziantepspor ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gaziantepspor 1-0 kazandı.
Gaziantepspor: Paulo Victor, Wallace Reis, Elyasa Süme, Barış Yardımcı, Marcos Pedroso, Anis Ben-hatira, Marcinho, Sergei Kislyak, Khaly Thiam (46' Sefa Yılmaz), Mohammed Fatau (70' Abdülkadir Kayalı), Nabil Ghilas (84' Evans Kangwa)
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Adanaspor: Charles Itandje, Mauricio Ramos, Samican Keskin, Didi, Digao, Vladimir Koman, Tevfik Altındağ (65' Reynaldo), Bekir Yılmaz, Magaye Gueye, Vinicius (58' Cem Özdemir), Roni Gleison
Teknik Direktör: Levent Şahin
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Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Abdulkadir Bitigen
Gol: DK 55: Anis Ben-hatira (Gaziantepspor)
Sarı Kartlar: DK 46: Sefa Yılmaz (Gaziantepspor), DK 67: Wallace Reis (Gaziantepspor), DK 86: Sergei Kislyak (Gaziantepspor), DK 89: Marcinho (Gaziantepspor), DK 90: Bekir Yılmaz (Adanaspor), DK 90: Nabil Ghilas (Gaziantepspor), DK 90: Roni Gleison (Adanaspor)
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