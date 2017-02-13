Göztepe 1 - Balıkesirspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÖZTEPE 1 - BALIKESİRSPOR 1

Göztepe 1 - Balıkesirspor 1

TFF 1. Lig 20. haftasında Göztepe ile Balıkesirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

407 Okunma

Göztepe 1 - Balıkesirspor 1

TFF 1. Lig 20. haftasında Göztepe ile Balıkesirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Göztepe: Günay Güvenç, Lokman Gör, Benjamin Fuchs (87' Soner Dikmen), Canberk Dilaver, Emre Can Coşkun, Jean Jacques Gosso, Aleksandr Kobakhidze, Prince Segbefia (60' Hakan Barış), Tayfur Bingöl, Halil Akbunar (76' Murat Akın), Adis Jahovic

Teknik Direktör: Okan Buruk

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Oğuzhan Çapar (90' Cüneyt Köz), Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, İshak Çakmak, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (76' Abdulkadir Özgen), Christian Bekamenga

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Süleyman Abay, Bahtiyar Birinci, Soner Maraş, Serdar Akkoçoğlu

Goller: DK 73: Adis Jahovic (Göztepe), DK 90: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: DK 60: İshak Çakmak (Balıkesirspor), DK 66: Christian Bekamenga (Balıkesirspor), DK 67: Emre Can Coşkun (Göztepe), DK 70: Jean Jacques Gosso (Göztepe), DK 88: Okan Alkan (Balıkesirspor), DK 90: Tayfur Bingöl (Göztepe)

﻿

Göztepe - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Futbolda haftanın programı
İşte 1.Lig'de 20. haftanın hakemleri
2
Klasspor'da ilk canlı yayın yapıldı
Terim sportif direktörlüğü anlattı
Bursaspor-Balıkesirspor: 1-0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿