GÖZTEPE 1 - BALIKESİRSPOR 1

Göztepe 1 - Balıkesirspor 1
TFF 1. Lig 20. haftasında Göztepe ile Balıkesirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Göztepe: Günay Güvenç, Lokman Gör, Benjamin Fuchs (87' Soner Dikmen), Canberk Dilaver, Emre Can Coşkun, Jean Jacques Gosso, Aleksandr Kobakhidze, Prince Segbefia (60' Hakan Barış), Tayfur Bingöl, Halil Akbunar (76' Murat Akın), Adis Jahovic
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Balıkesirspor: Atilla Özmen, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Oğuzhan Çapar (90' Cüneyt Köz), Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, İshak Çakmak, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (76' Abdulkadir Özgen), Christian Bekamenga
Teknik Direktör: Can Cangök
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Hakem: Süleyman Abay, Bahtiyar Birinci, Soner Maraş, Serdar Akkoçoğlu
Goller: DK 73: Adis Jahovic (Göztepe), DK 90: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor)
Sarı Kartlar: DK 60: İshak Çakmak (Balıkesirspor), DK 66: Christian Bekamenga (Balıkesirspor), DK 67: Emre Can Coşkun (Göztepe), DK 70: Jean Jacques Gosso (Göztepe), DK 88: Okan Alkan (Balıkesirspor), DK 90: Tayfur Bingöl (Göztepe)
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