GAZİANTEPSPOR - ADANASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gaziantepspor - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Gaziantepspor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Abdullah Elyasa Süme, Sıarheı Kıslıak, Wallace Reıs Da Sılva, Barış Yardımcı, Anıs Ben Hatıra, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Thıam Khaly Iyane, Fatau Mohomed, Marcıo De Souza Gregorıo Junıor, Nabıl Ghılas
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Adanaspor: Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Mustafa Sami Can Keskin, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Vınıcıus Santos Sılva, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Charles Hubert Itandje, Vınıcıus Jose Ignacıo, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Levent Şahin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Abdulkadir Bitigen
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