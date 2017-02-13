Göztepe - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GÖZTEPE - BALIKESİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Göztepe - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 20. haftasında Göztepe ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Göztepe - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Göztepe - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Göztepe: Emre Can Coşkun, Alexhander Kobakhıdze, Benjamin Fuchs, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Günay Güvenç, Kossı Prınce Segbefıa, Halil Akbunar, Canberk Dilaver, Lokman Gör, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Okan Buruk

Balıkesirspor: Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe, Nizamettin Çalışkan, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Okan Alkan, Atilla Özmen, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, İshak Çakmak

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Süleyman Abay, Bahtiyar Birinci, Soner Maraş, Serdar Akkoçoğlu

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