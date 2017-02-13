AYLİN NAZLIAKA, OLAYLI MAÇI MECLİSE TAŞIDI!

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Gümüşhane'de Ankaragücü'nün maruz kaldığı olayları, TBMM gündemine taşıyarak soru önergesi verdi.

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Gümüşhane'de Ankaragücü'nün maruz kaldığı olayları, TBMM gündemine taşıyarak soru önergesi verdi.

İşte o önerge:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Aylin NAZLIAKA

Ankara Milletvekili

Ankaragücü Başkent Ankara ve Türkiye ile özdeşleşmiş, taraftarıyla bütünleşmiş, 107 yıllık tarihiyle gerçek bir mücadele hikayesidir. Kurtuluş Savaşı’nda yer almış, Ankaralıların kalbinde yer etmiş büyük bir değerdir. Ankaragücü, bir futbol takımından çok bir yaşam biçimini ifade eder. Şampiyonluğa oynayan takımlar bile tribünleri zor doldururken, 19 Mayıs Stadyumu’nu dolduran on binlerce taraftar hem gerçek futbol taraftarlığının bir örneğini göstermekte hem de Ankaragücü sevgisini tribünlerde yaşatmaktadır.

Asırlık çınar, Türkiye’nin gözbebeği olan Ankaragücü 2009 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve ailesinin el atmasıyla ekonomik olarak batırılmış, süper ligden 2. lige kadar düşmüştür. Ancak onurlu duruşunu ve taşıdığı değerleri her zaman korumuştur. Nerede olursa olsun Ankara ve Türkiye’nin dört bin yanında yüzbinlerin yüreği Ankaragücü’yle atmaktadır.

2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor ve Ankaragücü 12.02.2017 tarihinde Gümüşhane’de karşı karşıya gelmiştir. Bu maçta yaşananlar siyasetin spor üzerindeki baskısının en somut örneklerinden biri olarak tarihe geçmiş, Ankaragücü’nün nasıl bu noktaya getirildiğini bir kez daha göstermiştir.

Gümüşhane Valisi maça geldiğinde anonslar yapılmış, 55. dakikada Maliye Bakanı Naci AĞBAL yaklaşık 50 kişilik bir grupla kale arkasından stada giriş yapmıştır. Anonslar eşliğinde tribünleri selamlayarak ve rabia işareti yaparak şeref tribünündeki yerini almıştır. Bu esnada maç oynanmaya devam etmiştir.

Bu durumlardan etkilenen hakem 90 dakika boyunca yanlı kararlar vermiş ve bu durum maçın sonucuna etki etmiştir. Ankaragücü takımı, teknik heyeti ve taraftarları maç boyunca saldırılara maruz kalmıştır. Bu ortamda oynanan Gümüşhanespor-Ankaragücü maçını 2-1 Gümüşhanespor kazanmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu akreditasyon talimatında akredite alan; yeşil zemin hariç olmak üzere saha içi bölgeleri, soyunma odalarını, hakem ve doping kontrol odalarını, soyunma odalarını ve oyun alanına açılan körük ya da kapıya bağlayan koridorları, basın tribününü, foto muhabirleri çalışma alanını, karma alanı ve basın toplantı salonunu kapsayan yerlerdir. Saha içi ise müsabakanın başlamasına 18 dakika kala ve takımlar sahayı terk edene kadar yeşil zeminle seyirci alanları arasında kalan akredite alan olarak tanımlanmaktadır.

Bu bağlamda;

Maliye Bakanı maç devam ederken yaklaşık elli kişilik bir grupla saha içine hangi yetki ve izinle girmiştir? Türkiye bir hukuk devleti değil midir? Hukuk devletiyse bu kurallara önce bu kuralları koyanların, devlet erkânının uyması gerekmiyor mu?

Gümüşhane valisinin stada gelişi hangi kurallar çerçevesinde yapılmıştır? Sorumlular hakkında hangi işlemler yapılacaktır?

Maliye Bakanının devam etmekte olan bir maç esnasında sahaya girmesi seyircileri siyasi bir simge ile selamlaması önce seyircilere, sonra futbolun ruhuna ve karşı takıma hakaret değil midir?

Bu tür bir durum süper lig takımlarının oynadığı bir maçta yaşansa ülke ayağa kalkardı. Ankaragücü bu ülkenin takımı değil midir? Bu takımlara ilişkin kuralları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) uygulamıyor mu?

Sonucu siyasi baskı ile belirlenen bu maçın tarafsız bir sahada oynanması gerekmiyor mu? TFF akreditasyon kurallarını, sporun evrensel ilke ve değerlerini altüst edilen bu maç nedeniyle Gümüşhanespor ve sorumluları hakkında nasıl bir ceza verecektir?

Yaşananların UEFA’ya taşınması halinde ülke sporumuz zor durumda kalmayacak mıdır?

Yaşanan bu olaylardan sonra 2. Lig şampiyonlarını AKP’li Bakanların belirlediğini söylemek doğru olmaz mı? 2. Lig’i bu şaibelerden kurtarmak için hangi önlemleri alacaksınız?

Ankaragücü’yle ilgili bugüne kadar vermiş olduğum hiçbir soru önergesine neden hükümetleriniz tarafından yanıt verilmemiştir? Bu önergem de Bakanlıklarınızın tozlu raflarına mı kaldırılacaktır?"