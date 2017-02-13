Kocakök: "Çok ciddi tehlike atlattık"
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KOCAKÖK: "ÇOK CİDDİ TEHLİKE ATLATTIK"

Kocakök: "Çok ciddi tehlike atlattık"

Ankaragücü ve ANKESOB'un Başkanı Mehmet Yiğiner'in Basın Müşaviri Murat Kocakök, Gümüşhane'de yaşananları anlattı ve olayları sert bir dille kınadı.

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Ankaragücü ve ANKESOB'un Başkanı Mehmet Yiğiner'in Basın Müşaviri Murat Kocakök, Gümüşhane'de yaşananları anlattı ve olayları sert bir dille kınadı.

"Canımızı zor kurtardık" adlı başlıkla yayınlanan bildiri sizlerle:

“Gümüşhane'ye maç için gidilmez” diyorlardı haklılarmış. Resmen canımızı zor kurtardık. Ankaragücü takımı, yöneticisi, taraftarı ve biz gazeteciler olarak sporun her kesimi birleştirici, barışa kardeşliğe dayalı bir güç olduğu inancıyla Gümüşhane'ye maça gittiğimizi zannediyorduk, fakat öyle değilmiş. Çok fazla şey yaşadım bu yaşıma kadar ama böyle bir olaya ilk kez şahit oldum. Çok ciddi bir tehlike atlattık.

Maç başlamadan önce ortadaki görüntü zaten çıkacak olayların habercisi gibiydi. Takım otobüsüne ve taraftarlara saldırılar, tribünlerden Gümüşhanesporlu taraftarların Ankaragüçlü taraftarlara küfürleri ortamı daha maç başlamadan gerdi.

Zaten amatör spor maçlarının bile oynanamayacağı bir stad vardı ki güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak alınan önlemlerin yetersiz olduğu ortadaydı.

Maç devam ederken Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın stadyumun maraton kısmından sahaya girip protokoldeki yerini alması, saha içinden geçerken tribünlerdekileri selamlaması ile eşine rastlanmayacak bir olaya sahne oldu.

Gümüşhanesporluların bulunduğu tribünlerinden sahaya atılan çakmaklara, su şişelerine bir çift ayakkabı atıldığı bizzat benim objektifime yansıdı. Tribünlerindeki kırılan koltukların isabet etmesi ile yaralananlar oldu. Sahaya giren seyircilerin yarattığı kavga ve kargaşalardan dolayı oyunun uzun süre durması ile maç resmen katledildi. Futbolun oynanacağı bir ortam kesinlikle yoktu. Başta orta hakem ve diğer hakemlerin tüm bu yaşanan olayların ve baskının altında ister istemez ezilmesi de oyunun katledilmesine zemin hazırladı.

Olaylar, basın mensubu arkadaşlarımıza basın tribününde şiddete varan çirkin saldırılara, sahada sadece işi maçı kaydetmek olan gazeteci arkadaşımızın objektifinin kargaşada kırılmasına kadar vardı.

Maç esnasında saha içinde yaşanan gerginlikler, maç sonunda yerini Ankaragücü yöneticilerine şiddete kadar bıraktı. Yaralanan Ankaragücü taraftarlarının yanına yaralanan yöneticiler de eklendi.

Bu işi kafalarında bitirmişler. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta Gümüşhanespor'u bakanıyla, milletvekiliyle, valisi, belediye başkanı, işadamı ve sivil toplum örgütleriyle adım adım şampiyonluğa taşıyorlar. Bunu böyle istedikleri apaçık ortada. ''Hangisi iyi oynarsa o şampiyon olsun, hak eden kazansın'' diye bakmıyorlar.

Sahada sadece maçı kaybetmedik, aslında futbolu da, sporu da kaybettik. Tek sevindirici taraf ise Allahın sevgili kuluymuşuz ki canımızı kurtardık. Buna da şükür."

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Cankirili Simsar Seco
13 Şubat 201715:33
Mehmet Bartu biz kimin ne yaptigini iyi biliyoruz.Bizde oradaydik bugun Ankaradaysak sadece Allah korudugu icindir. Stad dediginiz dagin basinda iki cakma tribun.Arkaniza almissiniz bakani,valiyi,sadece AKP li olmayan giremez levhaniz eksikti. Gumushane tarihinde kac kere Ankaragucuyle ayni ligde yer almista gecmiste diye ukalalik ediyorsun? Ilk macimizda sahamiz kapaliydi..niyemi? sizin dun yaptiklarinizin yaninda iyilik melegi sayilacagimiz bir sey icin. Mactan once uyarmadikmi bu isin icinde siyaset var diye? Sen madem futbol tarihini iyi biliyorsun Karadenizden Siyasetin karismadigi tek sampiyonluk cikmismidir? Ta 1970 lerde 80 lerde Trabzondan Rizeye Samsuna kadar butun sampiyonluklarda mutlaka bir siyasi duzen vardir. Tuncay Mataraciydi bir zamanlar simdi baska Rizeliler.
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Mehmet bartu
13 Şubat 201714:27
Yazik ki ne yazik allahtan mactaydik bu yazdiklarina anca kargalar guler guzel algi oparasyonu yapiyorsunuz kimse kimseyi sampiyon yapmiyor oyle olacaksak olmayalim daha iyi sen gumushane ve ankaragucu maclarini gecmislerine bak zaten galibiyet alamadigin bir takim oyle algilara gerek yok bunu unutma kargalar suruyle kartallar yalniz ucar ZAFER İNANANLARİNDİR..
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