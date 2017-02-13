KOCAKÖK: "ÇOK CİDDİ TEHLİKE ATLATTIK"

Ankaragücü ve ANKESOB'un Başkanı Mehmet Yiğiner'in Basın Müşaviri Murat Kocakök, Gümüşhane'de yaşananları anlattı ve olayları sert bir dille kınadı.

Foto Albümü Gümüşhanespor - Ankaragücü (13.02.2017) 42 FOTO

Ankaragücü ve ANKESOB'un Başkanı Mehmet Yiğiner'in Basın Müşaviri Murat Kocakök, Gümüşhane'de yaşananları anlattı ve olayları sert bir dille kınadı.

"Canımızı zor kurtardık" adlı başlıkla yayınlanan bildiri sizlerle:

“Gümüşhane'ye maç için gidilmez” diyorlardı haklılarmış. Resmen canımızı zor kurtardık. Ankaragücü takımı, yöneticisi, taraftarı ve biz gazeteciler olarak sporun her kesimi birleştirici, barışa kardeşliğe dayalı bir güç olduğu inancıyla Gümüşhane'ye maça gittiğimizi zannediyorduk, fakat öyle değilmiş. Çok fazla şey yaşadım bu yaşıma kadar ama böyle bir olaya ilk kez şahit oldum. Çok ciddi bir tehlike atlattık.

Maç başlamadan önce ortadaki görüntü zaten çıkacak olayların habercisi gibiydi. Takım otobüsüne ve taraftarlara saldırılar, tribünlerden Gümüşhanesporlu taraftarların Ankaragüçlü taraftarlara küfürleri ortamı daha maç başlamadan gerdi.

Zaten amatör spor maçlarının bile oynanamayacağı bir stad vardı ki güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak alınan önlemlerin yetersiz olduğu ortadaydı.

Maç devam ederken Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın stadyumun maraton kısmından sahaya girip protokoldeki yerini alması, saha içinden geçerken tribünlerdekileri selamlaması ile eşine rastlanmayacak bir olaya sahne oldu.

Gümüşhanesporluların bulunduğu tribünlerinden sahaya atılan çakmaklara, su şişelerine bir çift ayakkabı atıldığı bizzat benim objektifime yansıdı. Tribünlerindeki kırılan koltukların isabet etmesi ile yaralananlar oldu. Sahaya giren seyircilerin yarattığı kavga ve kargaşalardan dolayı oyunun uzun süre durması ile maç resmen katledildi. Futbolun oynanacağı bir ortam kesinlikle yoktu. Başta orta hakem ve diğer hakemlerin tüm bu yaşanan olayların ve baskının altında ister istemez ezilmesi de oyunun katledilmesine zemin hazırladı.

Olaylar, basın mensubu arkadaşlarımıza basın tribününde şiddete varan çirkin saldırılara, sahada sadece işi maçı kaydetmek olan gazeteci arkadaşımızın objektifinin kargaşada kırılmasına kadar vardı.

Maç esnasında saha içinde yaşanan gerginlikler, maç sonunda yerini Ankaragücü yöneticilerine şiddete kadar bıraktı. Yaralanan Ankaragücü taraftarlarının yanına yaralanan yöneticiler de eklendi.

Bu işi kafalarında bitirmişler. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta Gümüşhanespor'u bakanıyla, milletvekiliyle, valisi, belediye başkanı, işadamı ve sivil toplum örgütleriyle adım adım şampiyonluğa taşıyorlar. Bunu böyle istedikleri apaçık ortada. ''Hangisi iyi oynarsa o şampiyon olsun, hak eden kazansın'' diye bakmıyorlar.

Sahada sadece maçı kaybetmedik, aslında futbolu da, sporu da kaybettik. Tek sevindirici taraf ise Allahın sevgili kuluymuşuz ki canımızı kurtardık. Buna da şükür."