ALKARALAR'DAN ÜMİT ÖZAT'A ÜLTİMATOM

Abdurrahman Kirmizi

13 Şubat 201714:16

Imzami atiyorum..Bu adam Ankaraguclu arkadaslarda teyit etsin Ankaragucunde ligin en tepesini zorlayacak kalitede bir takimi 14. Bitirtmeyi basaran , tribunlerle surekli dalasa girip sahadaki takimini unutan ve sahsi cikari icin yuzustu birakan adamdir. Ankarada kendine ait isyeri ortakligi oldugu icin Ibrahim hoca varken dahi rahmetli baskana hocayi gonder Umiti getir yonunde telkinde bulunup Ibrahim hocayla arasini her firsatta bozan bazi sahislar bildiginiz uzere mevcuttu. Umit Ozat 2. Ligde dahi hocalik yapacak seviyede bir hoca degildir bunu zaman hepimize bugune kadar ispatlamadiysa daha fazlasiylada ispatlayacaktir. TV ekranlarindan bir Bayana karsi sadece kurallara uymak adina bile olsa en ufak nezaketi gosteremeyen bilakis assagilama seklinde bir you izlemeyi normal olarak Kabul edecek mentalitede bir adamdan Genclerbirligi camiasi ne kadar fayda elde edebilir? Sayin yonetim Bir an dahi kaybetmeden Ibrahim hocayi gorevine tekrar getirip bu hoca gorunumlu adami kulupten lutfen uzaklastirin.