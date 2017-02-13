Gümüşhane'de futbol cinayeti...
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GÜMÜŞHANE'DE FUTBOL CİNAYETİ...

Gümüşhane'de futbol cinayeti...

Ankaragücü Yönetimi, Gümüşhane'de yaşanan olaylar ile ilgili olarak açıklama yayınladı...

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Açıklama şu şekilde....

Bugün, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynadığımız Gümüşhanespor karşılaşmasında adeta bir futbol katliamı yaşandı.‬

Ankaragücü Spor Kulübü olarak centilmence bir mücadele için Gümüşhane’ye gittik. Fakat daha Gümüşhane Yenişehir Stadı’na girdiğimiz andan itibaren şiddet, küfür ve futbol terörüne maruz kaldık. İlk olarak takım otobüsümüz taşlı saldırıya uğradı ardından futbolcularımız, kulüp yöneticilerimiz ve bizi asla yanlız bırakmayan vefakar taraftarımız her türlü şiddet, hakaret ve küfüre maruz kaldı. Türk futbolu adına büyük bir utanç tablosu Gümüşhane’de yaşandı.‬



Karşılaşmanın atmosferinin yüksek geçeceginin önceden bilinmesine rağmen Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Gümüşhane Valisi Okay Memiş’in de bulunduğu stadyumda hiçbir güvenlik tebdiri alınmamıştır. Bu güvenlik zafiyetinin oluşmasını art niyetli olarak değelendiriyoruz. Müsabakanın başlaması ile birlikte yedek kulübemiz ve teknik heyetimize, futbolcularımıza yönelik sahaya ayakkabı, cep telefonu, çakmak gibi her türlü yabancı maddeyi atan, ağza alınmayacak küfürler savuran Gümüşhane taraftarına hiçbir müdehalede bulunmayan Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Gümüşhane emniyetini Allah’a havale ediyoruz.‬



Ankaragücümüzü takip edebilmek için Ankara’dan gelen yaklaşık 15 kişilik basın mensubu arkadaşımızı basın tribününde darp eden ve basın tribününden çıkmalarını engelleyen, onların haber yazamasını engellemek için bir odaya kapatan zihniyeti kınıyoruz. Görevi halkın doğru habere ulaşmasını sağlamak olan Ankaralı basın mensuplarına ne diye saldırdınız? “Hiç biriniz buradan sağ çıkamayacak” diye tehtid etmekteki amacınız basın mensuplarının gerçekleri yazmasını engellemek mi idi?‬



Maç oynandığı esnada Gümüşhane Valisi Okay Memiş’in stadın içinden geçerek şeref tribününe gelmesi ve defalarca “Sayın Valimiz Okay Memiş geliyor” diye anons edilmesi ve yine müsabakanın 55. dakikasında Sayın Bakan Naci Ağbal’ın tıpkı vali gibi sahanın içinden şeref tribününe gelmesi ve defalarca anons edilmesi, futbol kurallarının dışında ve kabul edilebilir bir durum değildir.‬

Sayın Bakan Naci Ağbal ve Sayın Vali Okay Memiş’in futbolun kurallarını bilmediği aşikardır. Şayet bilselerdi her ikiside müsabaka oynanırken sahanın içinden tribüne gelmezdi. Bakanın ve valinin oyun kurallarını bilmemesi ne kadar normal ise müsabakanın orta hakeminin kuralları uygulamayıp, vali ve bakan geçerken maçı durdurması da o kadar anormal diye değerlendiriyoruz. ‬

Maçın orta hakeminin oyuncularımıza gösterdiği gereksiz sarı kartlar, ikili mücadelelerde bütün takdir hakkını Gümüşhanespor’dan yana kullanması ve Gümüşhanespor lehine verdiği haksız penaltı nedeniyle asıl mesleği “satış ve pazarlamacılık” olan hakem Hakan Ceylan’ı kınıyoruz. Maçın hakemi olan Hakan Ceylan’ın, UEFA Gözlemcisi olan babası Hasan Ceylan maçın gözlemcisi olsaydı; ‘Oğlum hakemliği bırak sen satış ve pazarlama işine devam et. Sen satış pazarlamayı yanlış anlamışsın’ derdi.‬

Müsabaka esnasında sahaya girerek, Teknik Direktörmüz İsmet Taşdemir’e saldıran ve müsabakanın 15 dakika durmasına yol açan, Gümüşhanespor taraftarlarına rağmen hakem maçı iptal etmemiş ve Gümüşhanespor’un galibiyeti için ne gerkiyorsa her şeyi yapmıştır.

Türkiye Futbol Fedarasyonu’nun Gümüşhanespor takımına ne ceza vereceğini şimdiden merak ediyoruz.‬ Tabiki maçın TFF Temsilcisi olayları raporuna gerçekçi biçimde yansıtırsa…

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güçlü06
13 Şubat 201715:01
Öncelikle maça giden taraftarımıza ve futbolcu-teknik heyetimize geçmiş olsun.maç hakkında bütün yorumları okudum.hem gümüşhane hemde ankaragücü cephesinden.çok bariz şekilde malesefki futbola siyaset karışıyor bizim ülkemizde.dışardan birisi baksa olayları çıkartan ankaragücü taraftarı der.adı çıkmış dokuza inmez sekize misali.ama daha ankaragücü heyeti şehire girdiğinde olaylar başlamış gözüküyor.buda muhtemelen önceden belirlenmiş ve planlanmış bir durumdur.maçın böylesine zor bir atmosferde gececeği aşikar.buna göre önlem alınması gerekmezmiydi.belliki alınmamış.en acı verici olay sayın bakanın maç devam ederken sahanın kenarından koruma ordusuyla maçı izlemeye gelmesi.gümüşhane stadyumunu bilmiyorum.protokol trübününe oturan herkes sahanın içindenmi geçmek zorunda.başkanlar sahanın içindenmi protokol trübününe geçiş yapıyor.yoksa ayrı bir protokol girişimi var.mantıken ayrı bir girişi vardır.fakat sayın bakan neden sahanın içini tercih etti anlamış değilim.düşünün siz sahadaki hakemin nasıl bir baskı altında kalacagını bu durum karşısında.kalmışki sahada ankaragücü katledilmiş.butür durumlara spor bakanının el atması lazım.iyi ozaman bakanın memleketi olan takım sahaya çıkmadan hükmen galip sayılsın.peki sahadaki diğer takım futbolcularının alın terleri,emekleri ne olacak?işte biz bu yüzden futbolda bir arpa boyu yol alamıyoruz.koskoca başkentin marka değeri ankaragücünü ne hale düşürüyorlar.boşuna denilmiyorya sahipsiz ankara.evet gerçekten sahipsiz ankara.butür olaylar takım taraftarlarını birbirine karşı kin beslemelerine sebebiyet verir.sonuç hüsran.birlik beraberliğe,kardeşliğe ülkece okadar çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde futbola siyasetin karışmasına karşıyım.forumlara bakıyorum hemen hemen herkes.gümüşhaneye kin gözüyle bakıyor ankaragücü taraftarı cephesinden.gümüşhanenin bundan sonra ankarada başka takımla herhangi bir deplasman maçı olmayacakmı.alın size sorun.ne gerek var buna demi.kişiler biraz daha dikkatli olsa butür şeyler yaşanmaz.buna sebebiyet veren kim.sayın bakan maç devam ederken sizin elinizi kolunuzu sallayarak,boynunuzda bir takım atkısı(gümüşhanespor) olarak maça gelmek sahadaki hakemin baskı altına alınması ve yanlış yanlı kararlar vermesine sebebiyettir.
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Sivri
13 Şubat 201713:58
Bunlarin olacagi gecen haftadan belliydi Sayin Yiginer zaten sahipsisiz basin demecinde ustu kapali bunun uzerine basmisti ama Tff zaten 3 takim haricinde kimseyi dikkate almadigi icin Sayin baskanin sozlerinide ciddiye almadilar. Yillarca once bu uygulamalari Trabzon maclarinda yasardi takimlar bir Karadeniz hastaligi olsa gerekki Gumushaneye intikal etmis. Zaten Ankaragucu ne cektiyse Karadenizliden cekmistir.
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