GÜMÜŞHANE'DE FUTBOL CİNAYETİ...

Bugün, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynadığımız Gümüşhanespor karşılaşmasında adeta bir futbol katliamı yaşandı.‬

Ankaragücü Spor Kulübü olarak centilmence bir mücadele için Gümüşhane’ye gittik. Fakat daha Gümüşhane Yenişehir Stadı’na girdiğimiz andan itibaren şiddet, küfür ve futbol terörüne maruz kaldık. İlk olarak takım otobüsümüz taşlı saldırıya uğradı ardından futbolcularımız, kulüp yöneticilerimiz ve bizi asla yanlız bırakmayan vefakar taraftarımız her türlü şiddet, hakaret ve küfüre maruz kaldı. Türk futbolu adına büyük bir utanç tablosu Gümüşhane’de yaşandı.‬

Karşılaşmanın atmosferinin yüksek geçeceginin önceden bilinmesine rağmen Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Gümüşhane Valisi Okay Memiş’in de bulunduğu stadyumda hiçbir güvenlik tebdiri alınmamıştır. Bu güvenlik zafiyetinin oluşmasını art niyetli olarak değelendiriyoruz. Müsabakanın başlaması ile birlikte yedek kulübemiz ve teknik heyetimize, futbolcularımıza yönelik sahaya ayakkabı, cep telefonu, çakmak gibi her türlü yabancı maddeyi atan, ağza alınmayacak küfürler savuran Gümüşhane taraftarına hiçbir müdehalede bulunmayan Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Gümüşhane emniyetini Allah’a havale ediyoruz.‬

Ankaragücümüzü takip edebilmek için Ankara’dan gelen yaklaşık 15 kişilik basın mensubu arkadaşımızı basın tribününde darp eden ve basın tribününden çıkmalarını engelleyen, onların haber yazamasını engellemek için bir odaya kapatan zihniyeti kınıyoruz. Görevi halkın doğru habere ulaşmasını sağlamak olan Ankaralı basın mensuplarına ne diye saldırdınız? “Hiç biriniz buradan sağ çıkamayacak” diye tehtid etmekteki amacınız basın mensuplarının gerçekleri yazmasını engellemek mi idi?‬