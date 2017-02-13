MEHMET YİĞİNER: BU MAÇ AYARLANMIŞ...

Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup 22.Hafta maçında Gümüşhanespor’a 2-1 yenilen Ankaragücü’nde başkan Mehmet Yiğiner'in açıklamaları...

Maçın ardından son derece gergin görünen başkan Yiğiner “Ankara sahipsiz” dedi...

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Başkan Yiğiner; “Gümüşhane’de hiç güvenlik yok diyebiliriz. Bu başlı başına bir olaydır. Takım sahaya gelecek yolu kapattılar. Futbolcuların o psikolojisi ne olacak? Maça gelmeden kavga çıktı. Adamlar hazırlığını yapmışlar her türlü saldırıya geçmişler. Maç başlar başlamaz hakem başladı sarı kartları göstermeye. Dedim ki tamam bu maç bu şekilde ayarlanmış. Penaltı penaltı değil. Gereksiz fauller verdi. Yardımcı hakemlerle ters kararlar verdi. Burada bir hakem faciası vardı. Ama ondan önemlisi, hiç hoş karşılanmadık, takım otobüsü taşlandı, arabalar taşlandı. Halbuki biz Ankara’da gerekli yakınlığı gösterdik. Bana göre yanlış yaptılar. Emniyetin ne yaptığını bilemiyorum. Yalnız rezil bir durum. Hiç bir şey bilemiyorsan bizim taraftarımızı karşı tribüne alabilirsin. Olay çıkarmayabilirsin. Özellikle olay çıksın diye davranıldı. Adamlar taraftarlarımızın önüne kadar gelip küfür edip gidiyorlar kimse bir şey söylemiyor. Darp edilen yönetici arkadaşlarımız var, gazetciler var. Hakem maçı katletti. Burada çok büyük haksızlığa uğradık. Allah büyüktür. Burada bir kez daha gördük ki, Sahipsiziz. Ankara 5,5 milyon ama sahipsiziz. Biz mücadelemizi veriyoruz. Ama sahipsiziz. Yazık! Emeklere yazık! Biz buraya futbol oynamaya geldik. Hakem öyle rakip taraftalar öyle.” dedi.

Yenilgiye rağmen biz mücadelemizi edeceğiz diyen Yiğiner, “Her şey bitmiş değil. Çocuklarda Allah için iyi mücadele ettiler. İyi oynadılar. Herkes iyi oynadı. 2-3 kere anca gelebildiler. Baskılı da oynadık. Ama olmadı. Burada hakem faktörü çok önemliydi. Burada can güvenliği yok. Basın mensuplarının bile can güvenliği yok. Ama biz mücadelemizi edeceğiz. “ ifadelerini kullandı.

Maçı izleyen Bakan Naci Ağbal hakkında da konuşan Yiğiner, “Maçın ardından bakan beyin bir yorumu olmadı. Maçı izledi ve çekti gitti. Ama bizim maalesef MKE Genel Müdürü bile bir kere maça gelmedi. MKE yani kulübün kurucuları bunlar. Daha halen ısrarla sponsorluk anlaşmasını yapmıyor. Biz neyin mücadelesini veriyoruz. Kimse duymadı mı bizi. Herkes duyuyor. Ama kulak kapatıyor. Allah büyüktür. Sadece Allah’a havale ediyoruz. Bundan sonra başka bir şey yok.” Dedi