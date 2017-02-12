GALATASARAY 1 - KAYSERİSPOR 2

Galatasaray 1 - Kayserispor 2
Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 2-1 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu (66' Josue), Hakan Balta, Semih Kaya, Martin Linnes, Nigel De Jong, Yasin Öztekin (46' Eren Derdiyok), Tolga Ciğerci, Bruma, Garry Rodrigues (46' Sinan Gümüş), Lukas Podolski
Teknik Direktör: Johannes Hendrikus Olde Riekerink
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Kayserispor: Ali Ahamada, Larrys Mabiala, Jean-armel Kana-biyik (18' Levent Gülen), Hakan Aslantaş, Güray Vural, Silvestre Varela, Erkan Kaş, Rajko Rotman, Deniz Türüç, Raheem Lawal (64' Samba Sow), Umut Bulut (79' Welliton Soares)
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu, Serkan Tokat
Goller: DK 29: Larrys Mabiala (Kayserispor), DK 45: Levent Gülen (Kayserispor), DK 89: Eren Derdiyok (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 51: Rajko Rotman (Kayserispor), DK 68: Erkan Kaş (Kayserispor), DK 90: Silvestre Varela (Kayserispor)
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