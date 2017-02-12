ADANA DEMİRSPOR 4 - GAZİANTEP BŞB 1

Adana Demirspor 4 - Gaziantep BŞB 1
TFF 1. Lig 20. haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep BŞB 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 4-1 kazandı.
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Tiago Bezerra (62' Zülküf Özer), Onur Akbay, Nikola Raspopovic, Oğuzhan Berber, Leroy George, Berkay Samancı (69' Alican Karadağ), Sercan Kaya, Servan Taştan, Tufan Kelleci, Pote (89' Berat Tosun)
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
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Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Rıza Efendioğlu, Özgür Özkaya (46' Ekigho Ehiosun), Erhan Kartal, Ahmet Kesim, Murat Ceylan (73' Tevfik Köse), Muhammet Reis, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Ibrahima Wadji (80' Ramazan Civelek), Nelson Bonilla
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Hakem: Çağatay Şahan, Mehmet Kısal, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ercan Hellaç
Goller: DK 14: Sercan Kaya (Adana Demirspor), DK 42: Pote (Adana Demirspor), DK 65: Muhammet Reis (Gaziantep BŞB), DK 74: Leroy George (Adana Demirspor), DK 83: Pote (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 27: Muhammet Reis (Gaziantep BŞB), DK 45: Erhan Kartal (Gaziantep BŞB), DK 90: Sercan Kaya (Adana Demirspor)
Kırmızı Kartlar: DK 57: Emrullah Şalk (Adana Demirspor), DK 81: Muhammet Reis (Gaziantep BŞB)
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