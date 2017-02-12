Adana Demirspor 4 - Gaziantep BŞB 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADANA DEMİRSPOR 4 - GAZİANTEP BŞB 1

Adana Demirspor 4 - Gaziantep BŞB 1

TFF 1. Lig 20. haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep BŞB 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adana Demirspor 4-1 kazandı.

289 Okunma

Adana Demirspor 4 - Gaziantep BŞB 1

TFF 1. Lig 20. haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep BŞB 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 4-1 kazandı.

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Tiago Bezerra (62' Zülküf Özer), Onur Akbay, Nikola Raspopovic, Oğuzhan Berber, Leroy George, Berkay Samancı (69' Alican Karadağ), Sercan Kaya, Servan Taştan, Tufan Kelleci, Pote (89' Berat Tosun)

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Rıza Efendioğlu, Özgür Özkaya (46' Ekigho Ehiosun), Erhan Kartal, Ahmet Kesim, Murat Ceylan (73' Tevfik Köse), Muhammet Reis, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Ibrahima Wadji (80' Ramazan Civelek), Nelson Bonilla

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Çağatay Şahan, Mehmet Kısal, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ercan Hellaç

Goller: DK 14: Sercan Kaya (Adana Demirspor), DK 42: Pote (Adana Demirspor), DK 65: Muhammet Reis (Gaziantep BŞB), DK 74: Leroy George (Adana Demirspor), DK 83: Pote (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Muhammet Reis (Gaziantep BŞB), DK 45: Erhan Kartal (Gaziantep BŞB), DK 90: Sercan Kaya (Adana Demirspor)

Kırmızı Kartlar: DK 57: Emrullah Şalk (Adana Demirspor), DK 81: Muhammet Reis (Gaziantep BŞB)

﻿

Adana Demirspor - Gaziantep BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Futbolda haftanın programı
İşte 1.Lig'de 20. haftanın hakemleri
2
Klasspor'da ilk canlı yayın yapıldı
Akakpo'nun gözü Süper Lig'de
Terim sportif direktörlüğü anlattı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿