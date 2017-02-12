Galatasaray - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
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GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Galatasaray - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Lukas Josef Podolskı, Martın Lınnes, Garry Mendes Rodrıgues, Armındo Tue Na Bangna, Hakan Kadir Balta, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Nigel De Jong, Sabri Sarıoğlu

Teknik Direktör: Johannes Hendrikus Olde Riekerink

Kayserispor: Adewole Raheem Lawal, Rajko Rotman, Larrys Destın Mabıala, Umut Bulut, Deniz Türüç, Alı Nadhoım Ahamada, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş, Jean Armel Kana Bıyık, Güray Vural

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Hakem: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu, Serkan Tokat

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