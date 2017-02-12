ATİKER KONYASPOR 1 - ANTALYASPOR 1

Atiker Konyaspor 1 - Antalyaspor 1
Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan (70' Dimitar Rangelov), Marc Kibong Mbamba (70' Jens Jonsson), Barry Douglas, Jagos Vukovic, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Moryke Fofana, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic (85' Halil İbrahim Sönmez), Rijad Bajic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Antalyaspor: Saso Fornezzi, Chico, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Mostapha El Kabir, Charles Fernando, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım (68' Salih Dursun), Danilo Campos (65' Sandro), Samuel Eto'o (77' Yekta Kurtuluş)
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Alpaslan Dedeş, Orkun Aktaş, Bülent Birincioğlu
Goller: DK 44: Mostapha El Kabir (Antalyaspor), DK 59: Rijad Bajic (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 11: Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor), DK 36: Marc Kibong Mbamba (Atiker Konyaspor), DK 40: Ali Turan (Atiker Konyaspor), DK 45: Danilo Campos (Antalyaspor), DK 61: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 62: Samuel Eto'o (Antalyaspor), DK 62: Chico (Antalyaspor), DK 65: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 71: Barry Douglas (Atiker Konyaspor), DK 90: Halil İbrahim Sönmez (Atiker Konyaspor), DK 90: Saso Fornezzi (Antalyaspor)
Kırmızı Kartlar: DK 62: Chico (Antalyaspor), DK 67: Charles Fernando (Antalyaspor)
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