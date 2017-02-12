Giresunspor 3 - Şanlıurfaspor 1
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GİRESUNSPOR 3 - ŞANLIURFASPOR 1

Giresunspor 3 - Şanlıurfaspor 1

TFF 1. Lig 20. haftasında Giresunspor ile Şanlıurfaspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Giresunspor 3-1 kazandı.

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Giresunspor 3 - Şanlıurfaspor 1

TFF 1. Lig 20. haftasında Giresunspor ile Şanlıurfaspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Giresunspor 3-1 kazandı.

Giresunspor: Eser Altın, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Panajotis Dimitriadis, David Abwo (76' Jones Carioca), Recep Aydın, Dodo, Volkan Okumak (81' Isaac Promise), Özgürcan Özcan (88' Cihan Can)

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, İzzet Yıldırım, Cemil Adıcan, Caner Cavlun, Berkay Can Değirmencioğlu, Abdulaziz Solmaz, Fevzi Özkan (56' Halil Köçer), Oktay Delibalta (56' Daudet N'dongala), Artun Akçakın, Batuhan Artarslan, Hüseyin Kala (76' Mertcan Çam)

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Mustafa Sönmez, Bilal Gölen, Burak Taşkınsoy

Goller: DK 53: Volkan Okumak (Giresunspor), DK 64: Recep Aydın (Giresunspor), DK 74: Abdulaziz Solmaz (Şanlıurfaspor), DK 90: Isaac Promise (Giresunspor)

Sarı Kartlar: DK 3: Oktay Delibalta (Şanlıurfaspor), DK 7: Volkan Okumak (Giresunspor), DK 34: Recep Aydın (Giresunspor), DK 74: Berkan Yıldırım (Giresunspor), DK 84: Halil Köçer (Şanlıurfaspor), DK 84: Dodo (Giresunspor), DK 90: Sinan Ören (Şanlıurfaspor)

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