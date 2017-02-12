ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP BŞB SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adana Demirspor - Gaziantep BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:30'da başlayacak Adana Demirspor - Gaziantep BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 20. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Çağatay Şahan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Servan Taştan, Tufan Kelleci, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Emrullah Şalk, Onur Akbay, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Tıago Queıroz Bezerra, Leroy Marten Glovanni George
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
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Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Rıza Efendioğlu, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadjı Ibrahıma, Erhan Kartal, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Nelson Wılfredo Bonılla Sanchez
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Hakem: Çağatay Şahan, Mehmet Kısal, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ercan Hellaç
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