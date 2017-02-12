Muğlaspor 1 - Tarsus İdman Yurdu 1
TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Muğlaspor ile Tarsus İdman Yurdu Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Muğlaspor: Hasan Kaya, Fatih Gültekin, Osman Bodur, Akın Alkan, Cuma Ali Üzüm (86' Ender Acar), Ozan Özkan, Berkay Günay, Yasin Tosun, Tuncay Öndel, Mertcan Demirer (70' Samet Yalçın), Emre Gemici (67' Emirhan Atilla)
Teknik Direktör: Cevat İrez
Haberleri İstatistikleri
Tarsus İdman Yurdu: Yaşar Memişoğullarından, Fırat Hekimoğlu, Sefa Durmuş, Abdurrahman Ayhanoğlu (11' Koray Sönmez Uysal), Cemal Kavalcı, Emre Taşkoparan (61' Alper Yener), Yılmaz Can Taşkıran, Gökhan Çırak, Sefa Aktepe, İlyas Yavuz (77' Ogün Aytaç Yavuz), Muzaffer Özcanlı
Teknik Direktör: Rıza Tuyuran
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bayram Başkan, Engin Gökçe, Kerem Candaş, Ramazan Onat
Goller: DK 31: Berkay Günay (Muğlaspor), DK 90: (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: DK 58: Emre Gemici (Muğlaspor), DK 59: Mertcan Demirer (Muğlaspor), DK 74: Muzaffer Özcanlı (Tarsus İdman Yurdu), DK 90: Berkay Günay (Muğlaspor)
Fikstürü - Puan Durumu