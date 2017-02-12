Maltepespor 1 - Diyarbekirspor 0
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MALTEPESPOR 1 - DİYARBEKİRSPOR 0

Maltepespor 1 - Diyarbekirspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Maltepespor ile Diyarbekirspor Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Maltepespor 1-0 kazandı.

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Maltepespor 1 - Diyarbekirspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Maltepespor ile Diyarbekirspor Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Maltepespor 1-0 kazandı.

Maltepespor: Emre Aydın (89' Eren Can Özçelik), Muzaffer Özkaya, Hasan Dülgeroğlu, Vijdan Aladağ, Hüseyin Rüzgar, Samet Eker, Hacı Ömer Doğru, Kerim Deler, Savaş Yorulmaz, Emre Avcı, Tolga Aydın (69' Feyyaz Yaşar)

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Diyarbekirspor: Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı, Serdar Cansu, Eşref Korkmazoğlu, Sefacan Taşkolu, Hüseyin Bak, Mehmet Özdıraz (65' Umut Aslan), Enis Gül (74' Kaan Çebi), Abdurrahman Emir Alagöz (86' Feyzullah Şahin Güneş), Ergun Cengiz, Tunç Murat Behram

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Hakem: Seser Tuna, Şefik Öner, Burak Celep, Metin Ataş

Gol: DK 83: Samet Eker (Maltepespor)

Sarı Kartlar: DK 49: Sefacan Taşkolu (Diyarbekirspor), DK 51: Enis Gül (Diyarbekirspor), DK 61: Vijdan Aladağ (Maltepespor), DK 71: Fahrettin Bıyıklı (Diyarbekirspor), DK 88: Serdar Cansu (Diyarbekirspor)

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