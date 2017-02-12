TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 1 - BODRUM BEL. 3

Türk Metal Kırıkkalespor 1 - Bodrum Bel. 3
TFF 3. Lig 2. Grup 22. haftasında Türk Metal Kırıkkalespor ile Bodrum Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bodrum Bel. 3-1 kazandı.
Türk Metal Kırıkkalespor: Can Avcı, Taha Evke (76' Levent Kale), İbrahim Sürgülü, Uğur Aygören, Lokman Akyıldız (46' Uğur Kütük), Veysi Durmaz, Sefer Sever, Onur Bilgen (80' Samet Albayrak), Buğra Şahiner, Şervan Örenç, Ömer Faruk Ermeç
Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu
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Bodrum Bel.: Gökhan Yenigün, Erhan Karayer, Muhammet Aran, Mehmet Bağlı, Emrah Öztürk, Tolga Deniz, Uğur Karakoç (72' Muhammed Kerem Aktürkoğlu), Ali Koçak, Agah Oktay Yılmaz, Celal Dumanlı (88' Enes Subaşı), Çağrı Tekin
Teknik Direktör: Necati Erkmen
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sezer Yalçın, Kemal Mavi, Ufuk Uğurlu, Ozan Ergün
Goller: DK 27: Ömer Faruk Ermeç (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 30: Uğur Karakoç (Bodrum Bel.), DK 69: Çağrı Tekin (Bodrum Bel.), DK 84: Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Bodrum Bel.)
Sarı Kartlar: DK 7: Çağrı Tekin (Bodrum Bel.), DK 36: Emrah Öztürk (Bodrum Bel.), DK 42: Uğur Aygören (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 59: Ali Koçak (Bodrum Bel.), DK 71: Uğur Karakoç (Bodrum Bel.)
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