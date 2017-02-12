K.Maraşspor 0 - Z. Kömürspor 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında K.Maraşspor ile Z. Kömürspor 12 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
K.Maraşspor: Mesut Balkan, Evren Kilarcı, Evren Horozal, Yusuf Onur Arıkan (46' Selçuk Kaban), Hayrettin Cengiz, Fatih Şen, Eser Akbaş (64' Kayhan Arduç), Barış Çiçek (85' Feyyaz Alış), Devrim Taşkaya, Yakup Ramazan Zorlu, Serbay Yağız
Teknik Direktör: Mehmet Bulut
Haberleri İstatistikleri
Z. Kömürspor: Osman Kurtuldu, Selçuk Vural, Okan Duran, Erdinç Pekgöz, Ercan Çoşkun, Sefa Aksoy, Mert Caymaz, Turan Yılmaz (77' Batuhan Otyıldız), Hüseyin Yılmaz, Onur Eriş (90' Anıl Akkoyun), Okan Eken (82' Sinan Uzun)
Teknik Direktör: Şenol Demir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Avcı, Hakan Karabalcık, Ersin Erbay, Faik Polat
Sarı Kartlar: DK 38: Barış Çiçek (K.Maraşspor), DK 39: Sefa Aksoy (Z. Kömürspor), DK 39: Yusuf Onur Arıkan (K.Maraşspor), DK 51: Serbay Yağız (K.Maraşspor), DK 67: Kayhan Arduç (K.Maraşspor), DK 69: Fatih Şen (K.Maraşspor), DK 82: Yakup Ramazan Zorlu (K.Maraşspor)
Fikstürü - Puan Durumu