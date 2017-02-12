Düzcespor 0 - Yomraspor 0
TFF 3. Lig 2. Grup 22. haftasında Düzcespor ile Yomraspor Düzce 18 Temmuz Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Düzcespor: Salih Şenbaş, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Sercan Özçelik, Oktay Gümüş (71' Teoman Safa Erkan), Rıdvan Sağlam, Berk Baran, İsmail Türk, Kemal Ünal, Barış Kazer (46' Berkant İstanbul), Emre Pehlivan (76' Ömer Gökali)
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
Haberleri İstatistikleri
Yomraspor: Ömür Hacısalihoğlu, Selcan Pekkanlı, Başaran Balcı, Sinan Altınel, Mehmetcan Köse, Hamit Bayraktar, Şenol Özyurt, Yasin Hatipoğlu (81' Murat Kan), Yetkin Demir, Emre Turgut, Fazlı Ayan (64' Hami Çolak)
Teknik Direktör: Raşit Çalık
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Onur İçyer, Şeyhmus Baysal, Erdal Delihacıoğlu
Sarı Kartlar: DK 10: Başaran Balcı (Yomraspor), DK 44: Fazlı Ayan (Yomraspor), DK 52: Şenol Özyurt (Yomraspor), DK 55: Berkant İstanbul (Düzcespor)
Kırmızı Kart: DK 55: Şenol Özyurt (Yomraspor)
Fikstürü - Puan Durumu