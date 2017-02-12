Eyüpspor 3 - 1461 Trabzon 3
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EYÜPSPOR 3 - 1461 TRABZON 3

Eyüpspor 3 - 1461 Trabzon 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Eyüpspor ile 1461 Trabzon Eyüp Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Eyüpspor 3 - 1461 Trabzon 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Eyüpspor ile 1461 Trabzon Eyüp Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Eyüpspor: Mahmut Demirgan, Dede Çelik (29' Doğukan Bad), Muharrem Doğan, Semih Güler, Naci Bayraktaroğlu, Gencay Erten, Erkan Yetişmiş (74' Erhan Aydın), Mehmet Tosun (58' Atakan Arslan), Cem Ekinci, Gökhan Kılınç, Ramazan Çevik

Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz

1461 Trabzon: İbrahim Demir, Oktay Demircan, Oğulcan Gökçe, Erhan Kara, Recep Uğur Öztürk, Ali Kucik (90' Savaş Çakır), Okan Yıldız, Oğuzhan Acar (68' Cafer Tosun), Yağızcan Erdem, Hamza Gür, Muhammet Beşir (90' Hasan Ahmet Sarı)

Teknik Direktör: Hüsnü Özkara

Hakem: Hakan Akmısır, Mehmet Öztan, Harun Öztekin, Özmen Atalay

Goller: DK 18: Muhammet Beşir (1461 Trabzon), DK 34: Ali Kucik (1461 Trabzon), DK 39: Doğukan Bad (Eyüpspor), DK 60: Hamza Gür (1461 Trabzon), DK 82: Gencay Erten (Eyüpspor), DK 90: Gökhan Kılınç (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: DK 18: Oktay Demircan (1461 Trabzon), DK 45: Erkan Yetişmiş (Eyüpspor), DK 54: Ramazan Çevik (Eyüpspor), DK 79: Cafer Tosun (1461 Trabzon), DK 79: Naci Bayraktaroğlu (Eyüpspor), DK 90: Muharrem Doğan (Eyüpspor), DK 90: Yağızcan Erdem (1461 Trabzon)

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