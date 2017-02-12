Kocaeli Birlik Spor 0 - Fatih Karagümrük 0
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KOCAELİ BİRLİK SPOR 0 - FATİH KARAGÜMRÜK 0

Kocaeli Birlik Spor 0 - Fatih Karagümrük 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Fatih Karagümrük Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kocaeli Birlik Spor 0 - Fatih Karagümrük 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Fatih Karagümrük Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kocaeli Birlik Spor: Fatih Öztürk, Uğur Daşdemir, Emre Balak, Erdi Öner, Gökhan Meral, Alp Ergin, Kürşat Aydın (82' Aydın Çetin), Turgay Gölbaşı, Uğur Işıkal (69' Mehmet Gürkan Öztürk), Onur Garip, Umut Kaya

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Kemal Cingirt, Erdinç Çepoğlu, Eren Taşkın (75' Burak Göksel), Yavuzhan Keleşoğlu, Taner Yıldız, Ömercan Öndaş, Muhammed Akarslan, Denis Taşkesen, Mert Somay (79' Batuhan Ergün), Feyyaz Aydil (89' Ufuk Akyol)

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Koray Can Karadedeli, Bersan Duran, Erdem Gökalp

Sarı Kartlar: DK 62: Feyyaz Aydil (Fatih Karagümrük), DK 63: Onur Garip (Kocaeli Birlik Spor), DK 63: Ömercan Öndaş (Fatih Karagümrük), DK 85: Fatih Öztürk (Kocaeli Birlik Spor), DK 87: Taner Yıldız (Fatih Karagümrük), DK 90: Muhammed Akarslan (Fatih Karagümrük), DK 90: Batuhan Ergün (Fatih Karagümrük)

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