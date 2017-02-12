ÇATALCA SPOR 1 - HALİDE EDİP ADIVARSPOR 0

Çatalca Spor 1 - Halide Edip Adıvarspor 0
TFF 3. Lig 2. Grup 22. haftasında Çatalca Spor ile Halide Edip Adıvarspor Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çatalca Spor 1-0 kazandı.
Çatalca Spor: Doğan Özcan, Mehmet Kahvecioğlu, Serkan Urgancı, Gökhan Günel, Oğuzhan Yıldız (56' İlyas Aksu), Eyüpcan Delibalta, Murat Yılmaz, Sertaç Gökaltın (80' Barış Dillioğlu), Sadık Arda Yılmaztürk, Mükail Baydır (71' Recep Akkemik), Gökhan Demir
Teknik Direktör: Kadir Akbulut
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Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, Barış Aysu, Ertuğrul Sancaktutan, Furkan Akbulut (62' Egecan Çevir), Cemal Şener, Mustafa Kara, Taner Gürsoy, Hüseyin Afkan (83' Mert Narin), Yavuz Ayazoğlu
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
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Hakem: İlker Yasin Avcı, Vedat Demir, Ferdi Karadoruk, Ali Can Özışık
Gol: DK 36: Sadık Arda Yılmaztürk (Çatalca Spor)
Sarı Kartlar: DK 33: Ertuğrul Sancaktutan (Halide Edip Adıvarspor), DK 33: Murat Yılmaz (Çatalca Spor), DK 33: Sertaç Gökaltın (Çatalca Spor), DK 34: Aytek Aşıkoğlu (Halide Edip Adıvarspor), DK 66: Barış Dillioğlu (Çatalca Spor), DK 76: Egecan Çevir (Halide Edip Adıvarspor), DK 90: Cemal Şener (Halide Edip Adıvarspor), DK 90: Gökhan Demir (Çatalca Spor)
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