Sarıyer 1 - Menemen Bel. 1
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SARIYER 1 - MENEMEN BEL. 1

Sarıyer 1 - Menemen Bel. 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Sarıyer ile Menemen Bel. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Sarıyer 1 - Menemen Bel. 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Sarıyer ile Menemen Bel. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Sarıyer: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Fırat Sezer, Fatih Kara, Serkan Yalçın, Mert Kula, Hakan Soylu (56' Bertul Kocabaş), Ensar Baykan (72' Hüsnü Başkurt), Oğuz Mataracı, Erkut Tekinsoy, Yaser Yıldız (87' Çınar Tarhan), Emrah Uzun

Teknik Direktör: Bahri Kaya

Menemen Bel.: Amir Güren, Hikmet Balioğlu, Efe Karaoğlu, Mazlum Demir (60' Alberk Koç), Yasin Güreler, Erman Kılıç (74' Serkan Çalık), Ertuğrul Arslan, Mustafa Şen, Abdullah Topkara (65' Mert Hakan Yandaş), Murat Erdemir, Haluk Türkeri

Teknik Direktör: Suat Kaya

Hakem: Şeref Taştan, Abdullah Uğur Sarı, Cevher Ahen, Baki Yiğit

Goller: DK 54: Oğuz Mataracı (Sarıyer), DK 90: Yasin Güreler (Menemen Bel.)

Sarı Kartlar: DK 38: Fırat Sezer (Sarıyer), DK 67: Haluk Türkeri (Menemen Bel.), DK 84: Oğuz Mataracı (Sarıyer)

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