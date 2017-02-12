Niğde Belediyespor 0 - Bugsaş Spor 0
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NİĞDE BELEDİYESPOR 0 - BUGSAŞ SPOR 0

Niğde Belediyespor 0 - Bugsaş Spor 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Niğde Belediyespor ile Bugsaş Spor Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Niğde Belediyespor 0 - Bugsaş Spor 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Niğde Belediyespor ile Bugsaş Spor Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Mustafa Özgen, Taner Yılmaz (46' İsmet Kavuştu), Hakan Çevik, Alper Hamdi Bayraktar, Semih Kahraman, Gökhan Özer (73' Ufuk Bayraktar), Uğur Ayhan (82' Mustafa Cevret), Caner Karuk, Emin Yalın, İbrahim Alan

Teknik Direktör: Eser Kardeşler

Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Murat Cömert, Doğan Altınkaya, Mahmut Boz, Cebrail Karayel, Raşit Sevindir, Okan Baydemir (76' Selman Sevinç), Mikail Koçak, Ömer Akman, Arif Çoban (56' Mustafa Çeçenoğlu), Şahin Fıstıkcı (85' Emre Torun)

Teknik Direktör: Nihat Balan

Hakem: Yavuz Çetin, Muharrem Güzel, Özcan Sultanoğlu, Ahmet Turan Timuroğlu

Sarı Kartlar: DK 29: Cebrail Karayel (Bugsaş Spor), DK 44: Okan Baydemir (Bugsaş Spor), DK 54: Gökhan Özer (Niğde Belediyespor), DK 70: Şahin Fıstıkcı (Bugsaş Spor), DK 78: Oğuz Çalışkan (Bugsaş Spor), DK 79: Murat Cömert (Bugsaş Spor)

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