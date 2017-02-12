NİĞDE BELEDİYESPOR 0 - BUGSAŞ SPOR 0

Niğde Belediyespor 0 - Bugsaş Spor 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Niğde Belediyespor ile Bugsaş Spor Niğde 5 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Niğde Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim, Mustafa Özgen, Taner Yılmaz (46' İsmet Kavuştu), Hakan Çevik, Alper Hamdi Bayraktar, Semih Kahraman, Gökhan Özer (73' Ufuk Bayraktar), Uğur Ayhan (82' Mustafa Cevret), Caner Karuk, Emin Yalın, İbrahim Alan
Teknik Direktör: Eser Kardeşler
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Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Murat Cömert, Doğan Altınkaya, Mahmut Boz, Cebrail Karayel, Raşit Sevindir, Okan Baydemir (76' Selman Sevinç), Mikail Koçak, Ömer Akman, Arif Çoban (56' Mustafa Çeçenoğlu), Şahin Fıstıkcı (85' Emre Torun)
Teknik Direktör: Nihat Balan
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Hakem: Yavuz Çetin, Muharrem Güzel, Özcan Sultanoğlu, Ahmet Turan Timuroğlu
Sarı Kartlar: DK 29: Cebrail Karayel (Bugsaş Spor), DK 44: Okan Baydemir (Bugsaş Spor), DK 54: Gökhan Özer (Niğde Belediyespor), DK 70: Şahin Fıstıkcı (Bugsaş Spor), DK 78: Oğuz Çalışkan (Bugsaş Spor), DK 79: Murat Cömert (Bugsaş Spor)
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