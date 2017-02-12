Tokatspor 0 - Tuzlaspor 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Tokatspor ile Tuzlaspor Gaziosmanpaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tuzlaspor 1-0 kazandı.
Tokatspor: Atacan Öztürk, Hakan Albayrak (71' Emrah Metoğlu), Erdi Zengin (46' Ozan Karabacak), Gökalp Seçal, Serdar Eylik, Haluk Ulaşoğlu, Samet Katanalp (85' Turgut Özdemir), Tolgahan Erbay, Serkan Gürses, Ufuk Buncukçu, Ferhat Duman
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
Haberleri İstatistikleri
Tuzlaspor: Bekir Demircan, Ferhat Çoban, Anıl Sarak, İbrahim Ethem Sevinç, Kadir Kaan Özdemir, Doğan Ateş (73' Gökcan Kaya), Muharrem Efe, Tuncay Fındıkçı, Kıvanç Salihoğlu, Ozan Papaker (57' Şahin Aygüneş), Onur Çapın (46' Tolunay Yurtseven)
Teknik Direktör: Ümit Davala
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Utku Tunavelioğlu, Vural Gül, Efe Tanrıverdi
Gol: DK 61: Kıvanç Salihoğlu (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: DK 7: İbrahim Ethem Sevinç (Tuzlaspor), DK 51: Samet Katanalp (Tokatspor), DK 62: Doğan Ateş (Tuzlaspor), DK 70: Muharrem Efe (Tuzlaspor), DK 76: Gökcan Kaya (Tuzlaspor), DK 88: Bekir Demircan (Tuzlaspor), DK 90: Serkan Gürses (Tokatspor)
Fikstürü - Puan Durumu