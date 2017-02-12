Tokatspor 0 - Tuzlaspor 1
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TOKATSPOR 0 - TUZLASPOR 1

Tokatspor 0 - Tuzlaspor 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Tokatspor ile Tuzlaspor Gaziosmanpaşa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tuzlaspor 1-0 kazandı.

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Tokatspor 0 - Tuzlaspor 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Tokatspor ile Tuzlaspor Gaziosmanpaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tuzlaspor 1-0 kazandı.

Tokatspor: Atacan Öztürk, Hakan Albayrak (71' Emrah Metoğlu), Erdi Zengin (46' Ozan Karabacak), Gökalp Seçal, Serdar Eylik, Haluk Ulaşoğlu, Samet Katanalp (85' Turgut Özdemir), Tolgahan Erbay, Serkan Gürses, Ufuk Buncukçu, Ferhat Duman

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Tuzlaspor: Bekir Demircan, Ferhat Çoban, Anıl Sarak, İbrahim Ethem Sevinç, Kadir Kaan Özdemir, Doğan Ateş (73' Gökcan Kaya), Muharrem Efe, Tuncay Fındıkçı, Kıvanç Salihoğlu, Ozan Papaker (57' Şahin Aygüneş), Onur Çapın (46' Tolunay Yurtseven)

Teknik Direktör: Ümit Davala

Hakem: Erkan Özdamar, Utku Tunavelioğlu, Vural Gül, Efe Tanrıverdi

Gol: DK 61: Kıvanç Salihoğlu (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: DK 7: İbrahim Ethem Sevinç (Tuzlaspor), DK 51: Samet Katanalp (Tokatspor), DK 62: Doğan Ateş (Tuzlaspor), DK 70: Muharrem Efe (Tuzlaspor), DK 76: Gökcan Kaya (Tuzlaspor), DK 88: Bekir Demircan (Tuzlaspor), DK 90: Serkan Gürses (Tokatspor)

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