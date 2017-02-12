ETİMESGUT BLD. 0 - KASTAMONUSPOR 1966 2

Etimesgut Bld. 0 - Kastamonuspor 1966 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Etimesgut Bld. ile Kastamonuspor 1966 Kemal Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kastamonuspor 1966 2-0 kazandı.
Etimesgut Bld.: Osman Mert Göktepe, Nuh Aşkın, Alaettin Batuhan Tur, Fatih Selimhan Solmaz, Veli Ortakcı, Ziya Şakar (75' Barış Sinan Üstün), Emre Öztürk (66' Furkan Öztürk), Halil İbrahim Can, Mehmet Atik, Mehmet Fuat Gölbaşı, Muhammed Emin Balcılar (84' Mert Özyıldırım)
Teknik Direktör: Zekeriya Altıparmak
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Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır, Erkan Sekman, Oğuz Özden, Batuhan İşçiler, Faruk Öcal, Mehmet Çakır (79' Kerem Şeras), Salih Sefercik, Alaaddin Okumuş, Hasan Ayaroğlu, Arda Havar (90' Ferdi Elmas), İskender Alın (86' Yaşar Çetin)
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut, Tarık Güldal
Goller: DK 36: Salih Sefercik (Kastamonuspor 1966), DK 45: Hasan Ayaroğlu (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: DK 32: Salih Sefercik (Kastamonuspor 1966), DK 36: Emre Öztürk (Etimesgut Bld.), DK 60: Veli Ortakcı (Etimesgut Bld.), DK 64: Fatih Selimhan Solmaz (Etimesgut Bld.), DK 75: Alaettin Batuhan Tur (Etimesgut Bld.), DK 81: Arda Havar (Kastamonuspor 1966), DK 90: Nuh Aşkın (Etimesgut Bld.)
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